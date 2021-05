Le Dr Anthony Fauci, principal conseiller médical du président Biden, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la vaccination contre la COVID-19 soit ouverte aux enfants de plus de 4 ans à partir de fin 2021

Fauci déclare qu'il prévoit des vaccins pour les jeunes enfants d'ici la fin de l'année ou le début de 2022.

Article originel : Fauci Says He Expects Vaccines For Younger Children By The End Of Year Or Early 2022

NPC

Le Dr Anthony Fauci, principal conseiller médical du président Biden, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la vaccination contre la COVID-19 soit ouverte aux jeunes enfants dans les mois à venir.

Il a déclaré mercredi que les enfants âgés d'au moins 4 ans "pourraient probablement se faire vacciner d'ici la fin de l'année civile 2021 et, au plus tard, au premier trimestre 2022".

Lorsqu'on lui a demandé, lors d'un événement virtuel organisé par Axios, s'il recommanderait les vaccins aux jeunes enfants, il a répondu : "Absolument. Si j'avais des petits-enfants, je leur recommanderais certainement de se faire vacciner."

Au début du mois, les Centers for Disease Control and Prevention ont approuvé l'utilisation du vaccin Pfizer pour les enfants dès 12 ans, permettant ainsi d'étendre la campagne de vaccination nationale aux adolescents....

