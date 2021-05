Le Malawi n'est que le début : Comment Israël a changé le récit politique de tout un continent (MintPress News)

Le Malawi n'est que le début : Comment Israël a changé le récit politique de tout un continent.

Article originel : Malawi is Just the Beginning: How Israel Changed the Political Narrative of an Entire Continent

Par Clinton Nzala

MintPress News

La cause palestinienne était au cœur du programme de nombreux partis politiques africains dans les années 1970 et 1980. Au cours des trois dernières décennies, cependant, elle a été reléguée en marge du discours politique, à l'exception d'une poignée de pays du continent.

Un jeune migrant africain tient un drapeau israélien lors d'une manifestation à Tel Aviv, en Israël, contre la déportation des migrants africains. Oded Balilty | AP

En juin 2020, le chef de l'opposition du Malawi, Lazarus Chakwera, a battu Peter Mutharika lors d'une nouvelle élection présidentielle. Les résultats du scrutin de l'année dernière ayant été annulés pour cause de fraude ou d'irrégularité, Chakwera, théologien, pasteur et ancien président du groupe de dénomination pentecôtiste connu sous le nom d'Assemblées de Dieu du Malawi, a obtenu plus de 58 % des voix dans la course de cette année. "Je me sens comme Lazare, je suis revenu d'entre les morts, le voyage a été long et nous nous sentons justifiés d'une certaine manière", a-t-il déclaré à la BBC peu après avoir prêté serment. "Dieu a parlé à mon cœur", a déclaré Chakwera à une autre occasion, décrivant son ambition politique comme un appel divin. Je ne vous retire pas du ministère. Au contraire, je prolonge votre ministère. Je veux que vous vous lanciez dans la politique". Le secrétaire général de l'Alliance évangélique du Malawi, le révérend Francis Mkandawire, a exprimé sa joie pour la victoire électorale de Chakwera. "Nous sommes en effet reconnaissants à Dieu, cependant, cela exige de nous, en tant qu'évangéliques dans la nation, de prier sincèrement pour lui et de nous impliquer davantage dans le public et sur le marché en tant que sel et lumière. Priez pour nous".

Cinq mois après son investiture, le ministre des Affaires étrangères de Chakwera, Eisenhower Mkaka, a annoncé l'ouverture de l'ambassade du Malawi à Jérusalem d'ici l'été 2021. Elle deviendra la première mission diplomatique africaine à opérer en Palestine occupée depuis les années 1950. En réaction à cette décision, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, a déclaré : "Jérusalem, capitale éternelle de l'État d'Israël, sera un pont de paix pour le monde entier, et j'appelle d'autres pays à suivre la voie du Malawi et à transférer leur ambassade à Jérusalem, capitale d'Israël." Pendant des décennies, le continent africain a servi de champ de bataille d'influence entre les lobbyistes israéliens et les partisans des droits des Palestiniens. Avec l'élection de Lazarus Chakwera, ils peuvent compter sur le Malawi comme étant non seulement un allié de confiance dans l'isolement mais aussi un phare d'influence en Afrique sub-saharienne. L'histoire atteste cependant que cela n'a pas toujours été le cas.

Histoire des relations Afrique-Israël Les relations entre les pays africains et Israël remontent à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Au cours de cette période, une vague de mouvements d'indépendance a déferlé sur le continent. Tel Aviv a mené une campagne pour attirer les nations aspirantes et nouvellement indépendantes à ses côtés. En utilisant l'aide économique comme appât, la campagne a connu un succès relatif. En 1967, plus de 25 pays d'Afrique subsaharienne avaient établi une forme de relations diplomatiques avec Israël. Toutefois, des dissensions commencent à apparaître pendant la guerre israélo-arabe de 1967 et l'occupation subséquente des territoires palestiniens par Israël. Dans un geste sans précédent, la Zambie, puis le Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo), deux pays qui entretenaient auparavant des relations très cordiales avec Tel-Aviv, ont voté contre une résolution des Nations unies parrainée par plusieurs pays d'Amérique latine en faveur d'Israël. La guerre israélo-arabe d'octobre s'est avérée être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase entre les pays africains et Israël. Conformément à une résolution adoptée lors d'une session d'urgence du Conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine (O.A.U.), plus de 40 pays africains rompent leurs liens diplomatiques avec Israël. Ce moment décisif, au grand dam d'Israël et de ses partisans, a également vu un soutien accru à la cause palestinienne de la part des nations africaines à l'ONU.



L'offensive diplomatique israélienne Après la rupture des relations diplomatiques dans le sillage de la guerre israélo-arabe d'octobre, Israël a lancé une offensive diplomatique pour regagner les faveurs des pays d'Afrique subsaharienne. Cette stratégie fait appel à la carotte et au bâton. En effet, les dirigeants africains qui montraient des signes de rapprochement avec Tel Aviv étaient récompensés par une aide économique et militaire, des programmes de soutien à l'agriculture et à la jeunesse et d'autres incitations. D'autre part, les nations africaines qui maintenaient leur soutien à la cause palestinienne étaient menacées de coups d'État et de groupes rebelles soutenus par le gouvernement israélien.

Le défunt président ougandais, Milton Obote, a accusé Israël d'avoir joué un rôle clé dans le coup d'État perpétré contre lui en 1971 par le général Idi Amin. Quelques années seulement avant le coup d'État, Amin avait suivi un cours de parachutisme en Israël et il avait entretenu des relations étroites avec Tel-Aviv pendant son mandat de chef d'état-major de l'armée ougandaise. Obote n'a cessé de perdre les faveurs d'Israël en renforçant ses liens avec les pays africains et arabes tels que l'Égypte et le Soudan. Israël considérait ces positions comme des menaces pour son programme sur le continent. La réticence du président ougandais à autoriser Israël à acheminer une aide militaire aux rebelles antigouvernementaux Anya-Nya dans le sud du Soudan a encore tendu les relations. Comme prévu, Israël a refusé de fournir une aide militaire au groupe rebelle. Après le coup d'État qui a chassé Obote du pouvoir, le premier voyage international d'Amin s'est déroulé en Israël. Peu après, il promet de revenir sur la position pro-palestinienne de l'Ouganda à l'Organisation de l'unité africaine (O.A.U.) et à l'ONU.

Relations Israël-Afrique Israël a ensuite fourni des renseignements et un soutien militaire à l'homme fort éthiopien Haile Mariam Mengistu dans sa guerre contre les combattants indépendantistes érythréens, qui étaient également considérés comme trop proches des États arabes. Malgré ces investissements géopolitiques, le positionnement de Tel-Aviv sur le continent africain n'a donné que des résultats mitigés et, dans les années 1980, seule une poignée de pays africains avaient rétabli des relations diplomatiques complètes avec Israël. Beaucoup d'autres continuaient à voter contre l'occupation de la Palestine à l'ONU.

L'arrivée du pentecôtisme Les années 1990 ont offert à Israël un allié inattendu, le nouveau mouvement pentecôtiste émergent. Influencés par les évangéliques étatsuniens, les pentecôtistes adoptent également des positions dures sur la cause palestinienne. La vague pentecôtiste, qui a déferlé sur l'Afrique au cours des deux dernières décennies, a atteint un crescendo au début des années 1990 pour un certain nombre de raisons. Des chercheurs, comme l'écrivain malawite Mkotama Katenga-Kaunda, ont attribué ce phénomène aux programmes d'ajustement structurel (PAS) que de nombreux pays subsahariens mettaient en œuvre à la demande de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). La mise en œuvre des PAS a laissé de nombreuses économies africaines en lambeaux. Les diplômés n'ont pas pu trouver d'emploi et le chômage a connu une hausse exponentielle, des financements importants ont été supprimés pour les secteurs sociaux tels que la santé et l'éducation, et la criminalité et la violence politique ont augmenté. Cet environnement a constitué un terrain fertile pour l'évangile de la prospérité en plein essor. Des millions de citoyens africains qui avaient perdu tout espoir dans leurs gouvernements ont trouvé refuge dans les églises pentecôtistes qui promettaient des solutions instantanées à des problèmes allant du chômage à la maladie en passant par la recherche d'un conjoint convenable. L'influence et l'ingérence politique des prédicateurs charismatiques se sont accrues avec l'afflux de millions de personnes dans ces églises.

En novembre 1991, Frederick Chiluba, un syndicaliste, un pasteur autoproclamé et un adepte du télé-évangéliste étatsunien Reinhard Bonnke, a été élu président de la Zambie. Dans le mois qui suit son élection, il déclare que la Zambie est une nation chrétienne. Cette décision, largement symbolique, n'a servi à rien d'autre qu'à plaire à sa base pentecôtiste, qui avait joué un rôle clé dans son arrivée au pouvoir.

Dans une autre décision peu orthodoxe, Chiluba a créé un bureau des affaires religieuses au siège de l'État. Ces décisions illustrent à quel point le pentecôtisme s'est imposé dans la politique zambienne. Le phénomène se produit également dans d'autres parties du continent africain. En 1999, Olusegun Obasanjo a été élu président du Nigeria, la nation la plus peuplée d'Afrique et l'épicentre du mouvement pentecôtiste du continent. S'il ne fait aucun doute que de nombreux facteurs sociaux et économiques ont contribué à l'élection d'Obasanjo, les organisations pentecôtistes telles que la Pentecostal Fellowship of Nigeria ont joué un rôle clé dans la mobilisation du soutien à Obasanjo, un chrétien originaire du sud du Nigeria. Cette période a marqué le début de ce que l'universitaire nigérian basé aux États-Unis, Ebenezer Obadare, appelle la "pentecôtisation" de la gouvernance. Alors que la nouvelle "élite théocratique" se frayait un chemin dans les palais présidentiels à travers l'Afrique, des changements fondamentaux ont également eu lieu dans le discours politique. Un point clé a été le revirement à 360 degrés sur les relations afro-palestiniennes.

Le point de vue du mouvement pentecôtiste africain sur Israël et la Palestine s'inspire largement de celui de ses pairs de l'autre côté de l'océan Atlantique, les évangéliques étatsuniens. La base de leur position est qu'Israël est la nation choisie par Dieu et que le retour de Jésus-Christ, cet accomplissement de la prophétie, aura lieu sur la terre palestinienne occupée. Ils se réfèrent également à l'Ancien Testament pour affirmer que la terre palestinienne appartient aux Juifs, un point de vue auquel les membres pentecôtistes ont également été endoctrinés. Selon ce concept, c'est un "péché" pour quelqu'un de critiquer ou de condamner tout acte commis par l'État d'Israël.

Bien avant d'assumer un rôle politique plus important, les pentecôtistes avaient mobilisé le soutien à Israël par le biais d'un certain nombre d'initiatives, notamment en emmenant leurs membres en tournée en Israël dans le cadre d'une soi-disant "diplomatie religieuse". Au fur et à mesure que le mouvement a connu une croissance numérique et a gagné en influence politique, il a commencé à diffuser de la propagande pro-israélienne dans les couloirs du pouvoir. En 1993, en grande partie grâce au lobbying des pentecôtistes, le président Chiluba a rétabli les relations diplomatiques entre la Zambie et Israël. Ce rapprochement est intervenu alors que les liens avaient été rompus par son prédécesseur, Kenneth Kaunda, vingt ans plus tôt. Les élites religieuses pentecôtistes ont également usé de leur influence pour neutraliser toute critique d'Israël et de ses violations des droits de l'homme en présentant cette critique comme une attaque contre la foi chrétienne. Si la plupart des gouvernements africains ont, dans une large mesure, maintenu leur position et leur bloc de vote à l'ONU concernant la Palestine, les politiciens et les fonctionnaires sont beaucoup plus timides lorsqu'il s'agit de condamner l'occupation israélienne et la violation des droits des Palestiniens. La cause palestinienne était au cœur de l'agenda de nombreux partis politiques africains dans les années 1970 et 1980. Au cours des trois dernières décennies, cependant, elle a été reléguée en marge du discours politique, à l'exception d'une poignée de pays. En Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC) et des syndicats tels que le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU) et le Syndicat national des travailleurs du métal (NUMSA) ont maintenu leur soutien et leur solidarité inébranlables avec le peuple palestinien. Et ce, malgré l'opposition farouche des organisations pentecôtistes, des partis d'opposition de droite tels que l'Alliance démocratique et le Parti démocratique chrétien africain (ACDP), et d'organisations telles que South Africa Friends of Israel (SAFISA). Les organisations pentecôtistes, en collaboration avec des organisations politiques et civiles de droite, ont, au cours des deux dernières années, organisé dans différentes régions d'Afrique ce qu'elles appellent des "Jerusalem Prayer Breakfasts". Ces événements religieux mal déguisés sont, en fait, des forums politiques organisés dans le seul but de mobiliser le soutien à Israël et de mettre fin au soutien africain à la cause palestinienne. Le petit-déjeuner de 2019, qui s'est tenu à Kampala, la capitale de l'Ouganda, a réuni plusieurs chefs d'entreprise, diplomates, législateurs pro-israéliens et autres hauts fonctionnaires, dont la première dame du pays, Janet Museveni.

De nombreux politiciens et partis politiques pro-israéliens ont vu le jour en Afrique à la suite des petits déjeuners de prière de Jérusalem et d'autres événements similaires. Le parti United Progress People (UPP) de Zambie, dirigé par un ancien député, Saviour Chishimba, en est un bon exemple. Il se décrit comme un "chrétien fervent et un politicien pro-Israël convaincu". Le logo du parti de Chishimba est un drapeau israélien, trois colombes et l'étoile bleue de David. Dans une interview accordée à un journal israélien lors d'une visite à Jérusalem, Chishimba a qualifié la décision de Kaunda de couper les liens avec Israël de "pire atrocité" et l'a rendue responsable des difficultés économiques du pays. Il a ajouté qu'"Israël est une nation bénie et c'est pourquoi nous devrions nous rapprocher d'elle afin que les bénédictions que Dieu déverse sur Israël se déversent sur nous." L'UPP n'est qu'un exemple des nombreuses organisations quasi-politiques qui ont été créées avec l'aide des organisations pentecôtistes dans le seul but de défendre les intérêts pro-israéliens et de supprimer le soutien africain à l'autodétermination de la Palestine.

Le silence assourdissant des gouvernements et des mouvements politiques africains sur les manœuvres du gouvernement de Benjamin Netanyahu visant à annexer des territoires palestiniens n'est pas un hasard. Il reflète la rapidité et la profondeur avec lesquelles les tentacules de cette alliance politico-religieuse pro-israélienne se répandent sur le continent. Les Combattants pour la liberté économique (EFF) d'Afrique du Sud, le Congrès national africain, NUMSA, COSATU, et le Parti socialiste de Zambie ont publié des déclarations condamnant l'ouverture de l'ambassade étatsunienne à Jérusalem il y a deux ans. "Nous sommes très déçus par les pays africains qui avaient célébré la déclaration de Jérusalem comme capitale officielle d'Israël par les États-Unis", a déclaré Julius Malema, leader de l'EFF. "C'est la plus haute forme de trahison car nous, Africains, devrions savoir que le colonialisme et l'impérialisme n'ont pas leur place dans l'humanité. C'est une violation des droits de l'homme que d'aller occuper la terre des Palestiniens. Nous ne soutenons pas cela".

Malgré des voix comme celle de Malema, beaucoup trop de dirigeants de partis politiques en Afrique ont délibérément décidé de feindre l'aveuglement face aux actions illégales d'Israël. Dès lors, la question demeure. Combien de temps faudra-t-il avant que même cette poignée de voix progressistes soit réduite au silence ?



La voie à suivre En se réjouissant de la promesse du Malawi d'ouvrir une ambassade à Jérusalem, il ne fait guère de doute qu'Israël poursuivra ses efforts pour gagner davantage d'alliés en Afrique, diffusant ainsi le soutien historique du continent à la Palestine. Reste à savoir comment l'ouverture du Malawi, selon son ministre des affaires étrangères Eisenhower Mkaka, "contribuera à la stratégie de sécurité alimentaire du pays et au développement socio-économique accéléré et durable de la population". Bien qu'ils ne disposent pas d'un seul siège au Conseil de sécurité de l'ONU, les 54 pays d'Afrique n'en demeurent pas moins une voix critique et un bloc de vote au sein de l'organisme international. Un certain nombre de pays africains sont également des membres actifs du mouvement "Boycott, désinvestissement et sanctions" (BDS). Par conséquent, les progressistes et les militants des droits de l'homme africains ne peuvent se permettre le luxe de rester sur la touche et de regarder les sympathisants sionistes faire vaciller la position de principe du continent concernant la Palestine.

Il est urgent que les organisations progressistes africaines s'unissent pour mettre en lumière la situation critique des Palestiniens et les raisons pour lesquelles le soutien africain est essentiel à la cause. Il est également nécessaire que ces organisations exposent le point de vue superficiel perpétué par les partisans pro-israéliens qui visent à présenter l'occupation israélienne comme un conflit entre chrétiens et musulmans. Il est important de rappeler aux Africains qu'en tant que peuple ayant connu des siècles d'oppression, nous avons le noble devoir de dénoncer et de combattre l'oppression partout où elle se manifeste, indépendamment de la couleur, de la croyance ou de l'affiliation religieuse des victimes. Pour reprendre les mots de Nelson Mandela, "Nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens".

*Clinton Nzala est un stratège et analyste politique basé à Quito, en Équateur. Il travaille pour l'agence de presse pan-latino-américaine TeleSUR. Il a travaillé avec divers mouvements politiques et sociaux en Afrique en tant que mobilisateur et organisateur.