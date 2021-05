Le patron des patrons congolais suicidé d’une balle dans le ventre (Mondafrique)

Il est clair désormais au regard des documents –durs- que nous publions, que cette disparition aussi tragique que brutale de Christian Barros appelle à de plus amples investigations.

Une remarque préalable : Christian Barros était une personnalité majeure depuis des décennies de la vie économique du Congo-Brazza, et partant, de la vie politique, puisqu’il était Président du conseil d’administration de la CNSS, la sécurité sociale (privée) congolaise, dossier sensible s’il en est, les caisses de cette CNSS étant vides. Ce qui par voie de conséquence interdit tout paiement des dites retraites.

Silence Radio !

Or ce qui frappe c’est la quasi totalité d’absence de réactions officielles à cette disparition. Rien sur le site d’Unicongo (patronat) qu’il présidait depuis des années, rien à l’ambassade de France à Brazzaville, et encore rien au Consulat de Pointe-Noire, capitale économique du pays, où Christian Barros dirigeait une entreprise de fourniture de matériaux aussi connue que le « Bon Marché » à Paris. Ce conseiller consulaire et certainement l’un des français les plus influents du Congo-Brazzaville

Etonnant donc au regard du poids et de la notoriété du personnage.

Certes, on trouve bien un maigre entrefilet dans les Dépêches de Brazzaville (27 mai), mais rédigé en deux temps : Une version où Mr Barros se « serait » donné la mort, vite remplacée par une seconde où cette fois, il se l’est donnée. Une enquête vite bouclée donc et un hommage de la part du journal de Monsieur Pigasse, frère du banquier parisien et actionnaire du Monde, étonnement vite expédié en quinze maigres lignes.

Un suicide hors du commun

Mais en venons au fait majeur, à savoir les circonstances du drame. Plusieurs sources réputées informées avaient ainsi indiqué à Mondafrique que Christian Barros s’était tiré une balle dans la tête, au moyen d’un fusil de chasse, ceci après avoir au préalable rédigé une lettre à l’attention de son secrétaire général.

A l’évidence, les photos en possession de Mondafrique montrent que ce scénario « évident » doit aujourd’hui être sérieusement révisé. On découvre sur ces documents, que c’est d’une blessure très importante au ventre et non pas à la tête qu’il est décédé.

Nul besoin d’être criminologue pour comprendre que s’infliger une telle blessure à l’abdomen même avec un fusil de chasse c’est s’exposer au risque de ne pas connaître une mort immédiat.

Second point majeur d’interrogation la position tout à fait étrange du corps de Christian Barros lorsque celui-ci est découvert et la scène figée par d’anonymes photographes dont on ne distingue que les pieds.On constate que le corps de la victime est allongé, affalé, sur le siège avant du conducteur. Plus exactement comme s’il s’était suicidé la tête dans la voiture mais le corps à l’extérieur.

Déprimé mais actif

Quand aux motivations qui auraient poussé Mr Barros à se donner la mort dans ces circonstances exceptionnelles, il existe autant de versions que d’interlocuteurs. Au choix : Difficultés financières, faillite de l’organisme de sécurité sociale qu’il présidait et enfin un cancer qui l’aurait fortement déprimé. Rappelons que tout déprimé qu’il soit, Mr Barros avait à 74 ans, fait le choix de diriger une liste aux élections consulaires qui ont lieu en ce moment même.

Enfin, notons que si le ou les photographes qui ont saisi cette scène tragique ont pour l’heure choisi de conserver un prudent anonymat, ils n’en ont pas moins pris le parti offensif de diffuser – gracieusement – leur sanglante moisson.

Faut –il y lire un message ?