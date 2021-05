Le Pentagone surveille les Etatsuniens sans mandat, révèle un sénateur (Vice)

Le Pentagone exerce une surveillance sans mandat sur les Etatsuniens, selon une nouvelle lettre écrite par le sénateur Ron Wyden et obtenue par Motherboard.



Le bureau du sénateur Wyden a demandé au département de la défense (DoD), qui comprend diverses agences militaires et de renseignement telles que la National Security Agency (NSA) et la Defense Intelligence Agency (DIA), des informations détaillées sur ses pratiques d'achat de données après que Motherboard ait révélé que les forces spéciales achetaient des données de localisation. Les réponses ont également porté sur l'utilisation par l'armée ou les services de renseignement de la navigation sur Internet et d'autres types de données, et ont incité Wyden à demander davantage de réponses concernant spécifiquement l'espionnage sans mandat des citoyens étatsuniens.



Certaines des réponses fournies par le DoD l'ont été sous une forme qui signifie que le bureau de Wyden ne peut légalement publier les détails de la surveillance ; une réponse en particulier était classifiée. Dans la lettre, Wyden fait pression sur le DoD pour qu'il rende ces informations publiques. Un collaborateur de Wyden a déclaré à Motherboard que le sénateur n'était pas en mesure de rendre ces informations publiques pour l'instant, mais qu'il estimait qu'elles éclaireraient utilement le débat sur la manière dont le DoD interprète la loi et ses achats de données.

"Je vous écris pour vous demander de rendre publiques les informations relatives à la surveillance sans mandat des Etatsuniens par le ministère de la Défense (DoD)", peut-on lire dans la lettre adressée au secrétaire à la Défense, Lloyd J. Austin III...

