Le personnel du NHS sera soumis à une vaccination obligatoire contre la Covid (The Telegraph)

Le personnel du NHS sera soumis à une vaccination obligatoire contre la Covid
Article originel : NHS staff to face compulsory Covid vaccination
Par Edward Malnick, Rédacteur politique
The Telegraph, 29 mai 2021

La vaccination pourrait devenir une condition d'emploi dans le service de santé selon les propositions du gouvernement.

Par Edward Malnick, Rédacteur politique du dimanche 29 mai 2021 - 9:30pm

Le personnel du NHS serait légalement tenu de se faire vacciner contre la Covid dans le cadre de plans visant à lutter contre la transmission du virus dans les hôpitaux.

Alors que le gouvernement s'apprête également à aller de l'avant avec des projets visant à obliger le personnel des maisons de retraite à se faire vacciner, les ministres sont convaincus qu'une modification de la loi afin d'appliquer cette obligation aux médecins et aux infirmières permettrait de "sauver des vies".

Dans le cadre de ce projet, la vaccination contre le virus de la Covid deviendrait une condition d'emploi au sein du NHS, bien que l'obligation puisse être ciblée sur le personnel considéré comme présentant le plus grand risque d'exposition au virus.

On dit que les ministres sont "enthousiastes" à l'égard de ces propositions sans précédent, qui ont été discutées par de hauts responsables du gouvernement la semaine dernière et ce week-end.

D'ici la fin de la semaine, près de la moitié des adultes anglais devraient avoir reçu leur deuxième dose de vaccin. Plus de la moitié des personnes âgées de 30 ans ont été vaccinées en un peu plus de quinze jours, et les personnes âgées de 20 ans devraient être appelées à se faire vacciner à partir de cette semaine.

Mais le Telegraph a révélé que plus d'un cinquième des décès dus à la Covid dans certains hôpitaux sont survenus après que des patients aient contracté des infections dans les services.

Dans le même temps, selon les chiffres les plus récents, jusqu'à un travailleur de la santé du NHS sur cinq n'a pas encore été vacciné dans certaines régions du pays. Un groupe Facebook intitulé "Travailleurs du NHS pour le choix, aucune restriction pour refuser un vaccin" a attiré quelque 2 600 membres.

Une consultation du ministère de la Santé et des Soins sociaux sur la possibilité de faire de la vaccination une condition d'emploi dans les maisons de soins s'est achevée la semaine dernière, et l'on pense que les ministres se préparent à donner le feu vert à ce projet...