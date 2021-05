Le Texas n'enregistre aucun décès lié à la COVID deux mois après que Biden ait qualifié son plan de réouverture de "pensée néandertalienne" (Newsweek)

Le Texas n'enregistre aucun décès lié à la COVID deux mois après que Biden ait qualifié son plan de réouverture de "pensée néandertalienne".

Article originel : Texas Reports Zero COVID Deaths 2 Months After Biden Called its Reopening Plan as 'Neanderthal Thinking'

Par Scott Mc Donald

Newsweek, 16.05.21

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, s'est attiré les foudres des parlementaires démocrates lorsqu'il a annoncé, le 2 mars dernier, la réouverture complète de l'État la semaine suivante. Les parlementaires du Mississippi ont déclaré un plan de réouverture similaire à peu près au même moment. L'idée était de permettre à un plus grand nombre de personnes de retrouver une vie normale, y compris des commerces à pleine capacité et des arènes sportives à nouveau pleines de supporters. Pour le Texas, le gouverneur voulait que les entreprises soient de nouveau à 100 % et que les lieux soient à nouveau remplis, des salles de classe aux salles de danse. Le président Joe Biden a qualifié ces plans de réouverture de "pensée de Néandertaliens".

"J'espère que tout le monde a compris à présent que ces masques font une différence. Nous sommes sur le point de pouvoir changer fondamentalement la nature de cette maladie grâce à la manière dont nous sommes capables d'injecter le vaccin dans les bras des gens", a déclaré Biden à la Maison Blanche le 3 mars "La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que l'homme de Neandertal pense qu'entre-temps tout va bien, qu'il faut enlever son masque, oublier. Cela compte toujours. ... Il est primordial, primordial, primordial, primordial qu'ils suivent la science."

Le Texas s'est frayé son propre chemin et a rouvert ses portes, et les Texas Rangers ont eu un stade rempli de fans enthousiastes pour leur ouverture à domicile le mois dernier. Dimanche, quelques heures après un événement majeur de la PGA à Dallas et le championnat national de football universitaire NCAA FCS à Frisco, Abbott a annoncé que l'État n'avait enregistré aucun décès lié à la COVID au cours des 24 heures précédentes et que le taux de positivité sur sept jours était le plus bas jamais enregistré depuis le début des relevés, en mars 2020.

Abbott a également déclaré que les hospitalisations liées à la COVID étaient à leur plus bas niveau depuis 11 mois. Aujourd'hui, le Texas a déclaré : * 0 décès lié à la Covid - la seule fois où cela s'est produit depuis que les données ont été suivies en mars 2020. * le moins de cas de la Covid depuis plus de 13 mois * le taux de positivité à la Covid sur 7 jours le plus bas jamais enregistré * le nombre le plus bas d'hospitalisations liées à la Covid depuis 11 mois. Merci, les Texans !

- Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 17 mai 2021

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 17, 2021 ... Lire la suite