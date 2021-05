Les confinements de la COVID ont coûté d'innombrables emplois et ne semblent pas avoir sauvé de vies selon une étude (New York Post)

Les confinements de la COVID ont coûté d'innombrables emplois et ne semblent pas avoir sauvé de vies selon une étude Article originel : COVID lockdowns cost countless jobs, don’t appear to have saved lives: study Par Eileen AJ Connelly New York Post

Nous avons confiné l'économie au lieu du virus.

La reprise de l'emploi est plus lente dans l'État de New York et dans d'autres États qui maintiennent des restrictions strictes en matière de COVID-19 que dans les États qui ont complètement rouvert leur économie, même si les mesures de confinement continues ne semblent pas sauver de vies, selon une étude en cours de WalletHub.

Des mesures telles que la limitation des voyages, le maintien des restaurants en dessous de leur capacité et la fermeture des entreprises non essentielles ont maintenu le chômage dans l'État de New York parmi les plus élevés du pays, alors que les États ayant moins de restrictions voient les emplois rebondir plus rapidement après la récession induite par la pandémie, indique l'étude.

Tragiquement, les données suggèrent également que les confinements n'ont pas beaucoup aidé à sauver de vies pendant la pandémie, alors qu'il est clair qu'elles ont envoyé des millions de personnes au chômage.

WalletHub a commencé à classer les fermetures des États en mai 2020, en utilisant une formule qui attribue une valeur numérique aux mandats de masquage, aux limites des grands rassemblements, aux fermetures d'écoles, aux exigences de "mise à l'abri sur place" et aux autres mesures mises en place pour tenter d'arrêter la propagation du coronavirus mortel. Le classement ne tient pas compte de facteurs tels que la densité de la population, la promiscuité des ménages urbains ou l'utilisation des transports publics, qui jouent tous un rôle dans la transmission du virus.

Au début de la pandémie, alors que la zone métropolitaine était assiégée par le virus, WalletHub a classé les mesures de confinement du New Jersey comme les plus strictes du pays, suivi de près par New York.

À l'autre bout du classement, le Dakota du Sud, qui n'imposait presque aucune restriction, était en tête du classement de l'ouverture, l'Utah étant deuxième.

Au cours de l'année, les États ont imposé et assoupli diverses restrictions en fonction du nombre de cas de virus et de décès dus à la COVID-19. Lorsque les mesures de confinement ont été levées, le chômage a baissé, mais les restrictions n'ont pas semblé infléchir les taux de mortalité.

Au 8 mars 2021, par exemple, le New Jersey avait enregistré 2 656 décès pour 1 million d'habitants, tandis que New York en comptait 2 500 pour 1 million d'habitants, selon le Covid Tracking Project. Le Dakota du Sud a enregistré 2 149 décès pour 1 million d'habitants, tandis que l'Utah, où les règles sont plus souples, n'en a enregistré que 617...

