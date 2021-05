Les "décès dus à la Covid" qui ne sont pas causés par la Covid (The Spectator)

Les "décès dus à la Covid" qui ne sont pas causés par la Covid Article originel : The ‘Covid deaths’ that are not caused by Covid Par Ross Clark* The Spectator

Une analyse plus approfondie, offrant plus de contexte - bien qu'un peu dépassée - est fournie par la dernière analyse hebdomadaire des décès toutes causes confondues, publiée aujourd'hui par l'Office for National Statistics et couvrant la semaine se terminant le 23 avril. Elle montre qu'au cours de cette semaine, 9 941 décès ont été enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles, soit 497 de moins que la semaine précédente et 5,3 % de moins que la moyenne sur cinq ans. Il s'agit de la septième semaine au cours de laquelle les décès ont été inférieurs à la moyenne sur cinq semaines, ce qui suggère que la deuxième vague de Covid-19 est maintenant bien terminée - nous constatons moins de décès que d'habitude à cette période de l'année, peut-être parce que certaines personnes qui seraient mortes maintenant ont déjà été emportées par la Covid-19. Sur les 9 941 décès enregistrés dans la semaine du 23 avril, 260 (2,6 % du total) mentionnaient la Covid-19 sur le certificat de décès.

Les décès enregistrés dans le cadre du programme Covid sont tombés à un seul lundi, ce qui a amené beaucoup de gens à dire que l'épidémie en Grande-Bretagne est effectivement terminée. Les statistiques d'une journée ne signifient pas grand-chose, surtout pendant un jour férié, mais qu'en est-il de la situation générale ? Dans l'ensemble du Royaume-Uni, 90 décès ont été enregistrés au cours des sept derniers jours, soit une baisse de 41,2 % par rapport à la période de sept jours précédente - bien que cela puisse également être affecté par le jour férié.

Il est troublant de constater que le gouvernement utilise deux définitions différentes d'un décès dû à la Covid. Public Health England (PHE) - qui produit les chiffres cités dans le paragraphe d'introduction - définit un décès dû à la Covid comme un décès survenu, quelle qu'en soit la cause, dans les 28 jours suivant un test positif au Covid-19. L'ONS, en revanche, définit un décès Covid comme un décès où la Covid-19 ou le "nouveau coronavirus" est mentionné sur le certificat de décès. Les deux définitions présentent des faiblesses évidentes. Dans le cas des chiffres de la PHE, ils incluent des décès qui n'ont rien à voir avec la Covid-19 - vous pourriez être écrasé par un bus et être quand même compté. Quant aux chiffres de l'ONS, il est possible qu'ils ne tiennent pas compte de personnes qui n'ont jamais été testées pour la Covid (un grand nombre de personnes décédées dans des maisons de soins au début de la pandémie n'ont jamais été testées). D'autre part, ils incluent des personnes qui peuvent réellement être décédées d'autres causes.

Sur les 260 personnes dont le certificat de décès mentionnait la Covid-19 dans la semaine précédant le 23 avril, seules 176 (67,7 %) mentionnaient la maladie comme cause sous-jacente. En d'autres termes, dans un tiers des "décès dus à la Covid", la cause réelle était autre ; le Covid était tout au plus un facteur contributif. Plus le programme de vaccination progresse, moins on peut s'attendre à ce que la Covid soit la cause sous-jacente des décès. Cela s'explique par le fait que les vaccins se sont révélés plus efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès que pour prévenir les infections. Par conséquent, nous verrons certainement de plus en plus de cas de personnes décédées d'une autre maladie alors qu'elles étaient légèrement infectées par la Covid-19.

Mais les chiffres qui donnent sans doute la meilleure vue d'ensemble de la létalité de la pandémie sont ceux publiés par l'Institute and Faculty of Actuaries dans le cadre de sa Continuous Mortality Investigation. Ceux-ci examinent la mortalité dans son ensemble et ne se contentent pas de la comparer à une moyenne brute sur cinq ans, comme le fait l'ONS, mais tiennent compte de la croissance démographique et du vieillissement de la population en examinant le taux de mortalité standardisé. Les derniers chiffres, publiés aujourd'hui, montrent que la mortalité cumulée pour 2021 jusqu'au 23 avril n'est que de 2 % supérieure à la moyenne des années 2011 à 2020.

Nous sommes habitués à entendre des chiffres quotidiens effrayants sur la mortalité, qui sont souvent grossièrement convertis en "charges de Jumbo Jet". Pourtant, la mortalité globale n'est que légèrement supérieure à celle d'une année normale.