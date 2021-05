Les hôpitaux surévaluent le nombre d'enfants admis pour la Covid : près de la moitié des enfants enregistrés comme devant être hospitalisés pour un traitement contre le virus étaient probablement là pour autre chose (et se sont avérés fortuitement positifs), selon une étude (Daily Mail)

Les hôpitaux surévaluent le nombre d'enfants admis pour la Covid : près de la moitié des enfants enregistrés comme devant être hospitalisés pour un traitement contre le virus étaient probablement là pour autre chose (et se sont avérés fortuitement positifs), selon une étude.

Article originel : Hospitals are OVERCOUNTING children admitted for Covid: Nearly half of kids recorded as needing inpatient treatment for virus were likely there for something else (and just happened to test positive), study suggests

