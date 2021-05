Les médecins canadiens sont censurés (AIER)

Les médecins canadiens sont censurés Article originel : Canadian Doctors Are Being Censored Par Ethan Yang American Institute for Economic Research, 12.05.21

Le 30 avril 2021, l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario a publié une déclaration très controversée concernant ce qu'il considère comme de la désinformation sur la Covid. L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario est un organisme de réglementation régional habilité par la loi à exercer une autorité en matière de licence et de discipline sur la pratique de la médecine en Ontario. Il s'agit de l'équivalent d'un State Bar Association pour les avocats étatsuniens, sauf pour les médecins canadiens. La déclaration du CPSO est la suivante,

L'Ordre est conscient et préoccupé par l'augmentation de la désinformation qui circule sur les médias sociaux et d'autres plateformes concernant les médecins qui contredisent publiquement les ordres et les recommandations de santé publique. Les médecins occupent une position de confiance unique auprès du public et ont la responsabilité professionnelle de ne pas communiquer de déclarations anti-vaccins, anti-masquage, anti-distorsion et anti-blocage et/ou de promouvoir des traitements non soutenus et non prouvés pour le COVID-19. Les médecins ne doivent pas faire de commentaires ou donner des conseils qui encouragent le public à agir contrairement aux ordres et recommandations de santé publique. Les médecins qui mettent le public en danger peuvent faire l'objet d'une enquête du CPSO et de mesures disciplinaires, le cas échéant. Lorsqu'ils donnent leur avis, les médecins doivent être guidés par la loi, les normes réglementaires et le code d'éthique et de conduite professionnelle. Les informations partagées ne doivent pas être trompeuses ou mensongères et doivent être soutenues par les preuves et la science disponibles.

Le CPSO justifie sa déclaration par le raisonnement suivant,

"Il y a eu des incidents isolés de médecins utilisant les médias sociaux pour diffuser des informations erronées flagrantes et miner les mesures de santé publique destinées à nous protéger tous."



Ce développement n'est rien de moins qu'horrifiant. Bien qu'il y ait certainement des préoccupations concernant la propagation de faussetés et de théories du complot à l'ère de la Covid-19, ce genre de large censure du discours des professionnels de la santé en exercice est non seulement une imposture éthique, mais aussi anti-science. La pratique de la science est fondée sur l'application rigoureuse de la méthode scientifique qui, entre autres, exige la vérifiabilité et le débat. La volonté de réduire les médecins au silence va également à l'encontre de la démocratie libérale, qui s'est détériorée dans le monde entier, les secteurs public et privé cherchant à faire taire les dissidents.

Le fait que le CPSO, un organisme de délivrance de permis qui exerce le pouvoir de l'État, ait pris une mesure aussi agressive pour faire taire la dissidence, même en ce qui concerne les politiques de confinement, est particulièrement troublant étant donné qu'il empêche les médecins d'exprimer leur expertise sur des questions aussi importantes. Le Toronto Sun commente l'incident en écrivant,