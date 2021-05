Les municipalités utilisent l'éclairage intelligent pour réduire les foules dans le cadre de la lutte contre la Covid (The Telegraph)

Les municipalités utilisent l'éclairage intelligent pour réduire les foules dans le cadre de la lutte contre la Covid

Article originel :Councils use smart lighting to reduce crowds in fight against Covid

Par Morgan Meaker

The Telegraph, 1.05.21





Les villes utilisent de nouveaux systèmes d'éclairage public économes en énergie pour inciter les gens à garder leurs distances sociales.

Des éclairages intelligents sont utilisés pour "pousser" les usagers à s'éloigner des zones bondées à Westminster et dans le Wiltshire afin d'essayer de prévenir la propagation du coronavirus, alors que les restrictions de confinement sont levées.

Le conseil municipal de Westminster a déclaré qu'il avait testé l'utilisation de "projections" autour de Bond Street pour encourager les piétons à s'éloigner de l'entrée de la gare, mais a refusé de partager d'autres informations sur cet essai qui, selon lui, en est encore à ses débuts.

Cependant, dans un récent rapport de la Commission européenne sur les villes intelligentes, Dean Wendelborn, du conseil municipal de Westminster, a déclaré qu'il souhaitait réduire le nombre de personnes qui s'attardent devant les stations de métro en regardant leur téléphone.

Il a déclaré : "Si nous pouvons utiliser nos lumières pour les éloigner de l'entrée afin de permettre aux autres usagers de se sentir à l'aise à l'approche des entrées, ou utiliser les lumières pour dire 'hé, qu'est-ce que c'est là-bas ? s'il vous plaît déplacez-vous de l'autre côté de la zone et regardez-moi', cela aiderait à contrôler les foules dans un monde socialement distant potentiel ou continu".

Un système similaire est également utilisé à la gare de Chippenham, où les escaliers sont éclairés par des LED rouges et vertes pour encourager les passagers à marcher d'un côté et à éviter l'autre.

La ville du Wiltshire a également installé des lumières pulsées dans les mains courantes de la gare pour encourager les gens à marcher plus vite ou plus lentement, en fonction de la congestion.

Lorsque les conseils municipaux du pays ont commencé à moderniser leurs lampadaires en les remplaçant par des éclairages LED plus économes en énergie, beaucoup ont simultanément installé des "systèmes intelligents", ce qui signifie que chaque lampadaire peut être contrôlé à distance depuis une salle de contrôle centrale.

À l'origine, ces systèmes permettaient aux lampadaires d'envoyer des alertes lorsqu'ils étaient défectueux et devaient être réparés. Cette technologie permettait également aux autorités locales de réduire l'intensité de l'éclairage pour économiser de l'énergie aux heures où il y a peu de monde.

Aujourd'hui, les municipalités utilisent leurs nouveaux systèmes d'éclairage intelligents pour encourager les comportements qui réduisent la propagation de la Covid-19, sans imposer de nouvelles restrictions onéreuses que la police doit faire respecter.

Cette démarche s'inspire d'un domaine de la science comportementale appelé "théorie du coup de pouce", qui recommande d'utiliser le renforcement positif ou des suggestions subtiles pour influencer le comportement des gens sans leur dire explicitement ce qu'ils doivent faire.

Bien que tous les conseils britanniques n'utilisent pas leurs systèmes d'éclairage intelligents pour contrôler les foules, il s'agit d'un domaine de recherche actuel pour de nombreuses villes, selon Brian McGuigan, directeur des villes intelligentes EMEA chez Itron, une société qui fournit la technologie permettant aux villes de Londres, Westminster, Brent, Barking et Dagenham, Surrey et Glasgow de contrôler leurs lampadaires.

"Des études ont montré, par exemple, que vous pouvez utiliser l'éclairage pour guider les gens le long de vos itinéraires préférés", a-t-il déclaré.

"C'est donc quelque chose qui se fait après les concerts. Lorsqu'un concert se termine et que l'on souhaite que les gens suivent un itinéraire particulier jusqu'à la station de métro, [les recherches ont montré] que si vous maintenez l'éclairage de l'itinéraire principal au maximum et que vous tamisez l'éclairage des voies latérales, les gens suivront naturellement les rues les plus éclairées."