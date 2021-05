Les progrès des Houthis et les pourparlers secrets entre l'Arabie saoudite et l'Iran incitent les Saoudiens à adopter un nouveau ton conciliant (MintPressNews)

Les progrès des Houthis et les pourparlers secrets entre l'Arabie saoudite et l'Iran incitent les Saoudiens à adopter un nouveau ton conciliant.

Article originel : Houthi Advances and Secret Saudi-Iranian Talks Prompt New Conciliatory Tone from Saudis

Par Ahmed Abdulkareem

MintPress News,

L'appel tiède à la paix de Bin Salman, qui aurait inclus des demandes pour que les Houthis abandonnent leur alliance avec l'Iran et renoncent à soutenir la cause palestinienne, n'a guère convaincu les dirigeants d'Ansar Allah de relâcher la pression sur le Royaume.

SANA'A, YEMEN - Amin Jayyash, ouvrier à l'aéroport international de Sana'a au Yémen, célèbre la fête du travail (1er mai) en tant que chômeur. Mais, contrairement à de nombreux travailleurs dans le monde, il n'a pas perdu son emploi à cause de la Covid-19, mais parce que l'Arabie saoudite a effectivement mis son employeur hors d'état de nuire en limitant la quasi-totalité des vols à destination de l'aéroport dans le cadre d'une campagne de plus de six ans de guerre totale contre le Yémen. Amin fait partie des plus de 5 millions de travailleurs yéménites - 65 % de la main-d'œuvre totale - qui ont perdu leur emploi en raison de la guerre et du blocus en cours dans le pays, selon des données récemment publiées par la Fédération générale des syndicats du Yémen. Selon l'Autorité des travailleurs yéménites, plus de 3 355 usines, 4 134 champs agricoles, 193 centrales électriques, 793 réservoirs d'eau et infrastructures connexes, 38 universités publiques et 95 établissements d'enseignement supérieur et collèges communautaires ont été détruits par les armes occidentales larguées sur le Yémen par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. L'organisation ajoute qu'au moins 17 000 travailleurs ont été tués ou blessés au travail à cause de la guerre.

Selon l'Autorité des travailleurs yéménites, plus de 3 355 usines, 4 134 champs agricoles, 193 centrales électriques, 793 réservoirs de stockage d'eau et infrastructures connexes, 38 universités publiques et 95 établissements d'enseignement supérieur et collèges communautaires ont été détruits par les armes occidentales larguées sur le Yémen par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. L'organisation ajoute qu'au moins 17 000 travailleurs ont été tués ou blessés au travail à cause de la guerre. Malgré ces sombres statistiques, de nombreux travailleurs yéménites ont célébré la fête du travail de cette année avec un regain d'optimisme, car ils voient poindre à l'horizon l'espoir d'une fin de la guerre et du blocus à la suite de la défaite apparemment imminente des combattants soutenus par l'Arabie saoudite dans la province de Marib, riche en pétrole. Cette défaite et l'escalade des attaques des Houthis contre des cibles saoudiennes, notamment des installations pétrolières et des aéroports, ont fourni l'effet de levier nécessaire pour soutenir les efforts internationaux, menés par l'envoyé spécial étatsunien Timothy Lenderking en collaboration avec les Nations unies, afin d'exercer une pression suffisante sur le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman pour le contraindre à mettre fin, au moins du bout des lèvres, à la guerre dont il est le fer de lance depuis plus de six ans.

Un nouveau ton ? Dans une interview télévisée diffusée par les médias d'État saoudiens mardi soir, Salman a flirté avec l'idée d'une réconciliation avec les Houthis, utilisant un langage inhabituellement attachant pour décrire le groupe et reconnaissant leur identité arabe. Bien que cette dernière description puisse sembler triviale, elle constitue un changement radical par rapport aux efforts du Royaume pour dépeindre le groupe comme une force extérieure, un supplétif iranien déterminé à détruire le Yémen ethniquement arabe. Ce portrait est, bien sûr, manifestement faux, car Ansar Allah (l'aile politique des Houthis) est composé d'une coalition de tribus yéménites indigènes et le mouvement était actif dans le pays bien avant que l'Iran n'existe sous sa forme actuelle, créé comme un pilier contre les attaquants sunnites militants soutenus par l'Arabie saoudite dès les années 1960. "Nous maintenons notre offre de cessez-le-feu et fournissons un soutien économique et tout ce dont ils ont besoin tant que les Houthis acceptent un cessez-le-feu et s'assoient à la table des négociations", a déclaré Salman lors de l'interview, ce qui contraste fortement avec les offres de cessez-le-feu antérieures de l'Arabie saoudite, qui prévoyaient un retrait des Houthis de Marib, mais sans la levée concomitante du blocus et de l'occupation militaire exigée par les Houthis, ni l'obligation pour l'Arabie saoudite de cesser de soutenir le très impopulaire ancien président, Abdu Rabo Mansour Hadi. Hadi a été chassé du pouvoir pendant le printemps arabe, mais il y est revenu pour diriger une sorte de gouvernement parallèle par contumace depuis lors... Lire la suite