Les sceptiques de la Covid ne sont pas aussi stupides que nous le pensions, affirment des experts (Conservative Woman)

Les sceptiques de la Covid ne sont pas aussi stupides que nous le pensions, affirment des experts. Article originel : Covid sceptics aren’t as stupid as we thought, say experts Par Gawain Towler Conservative Woman, 13.05.21

La SCIENCE est une bonne chose. L'utilisation de la méthode scientifique est apparue pour la première fois dans des textes babyloniens et a été filtrée par l'esprit d'Aristote. Elle a voyagé, gagnant en définition et en sérieux, via les physiciens arabes et le moine du Somerset et universitaire d'Oxford Roger Bacon. De là, elle a rebondi dans l'esprit de Galilée, Descartes et Newton, avant d'être finalement codifiée et universellement acceptée comme suit : (1) observation et expérience, (2) hypothèse, (3) vérification par une nouvelle observation et expérience.



Le gouvernement affirme aujourd'hui qu'il est guidé par des données, et non par des dates. Les politiques du gouvernement en matière de confinement et de Covid ne sont pas politiques mais strictement "basées sur la science". Les vidéos d'information du gouvernement sont présentés par des grands prêtres scientifiques. Jamais dans l'histoire du Royaume-Uni, la politique publique n'a été autant confiée à des hommes et des femmes en blouse de laboratoire.

Face à eux, les sceptiques, amateurs et, par définition, ignorants, se rangent dans les rangs des sceptiques du confinement, déconcertés par les chiffres et se plaignant des restrictions permanentes face aux mutations et aux variants.

Des chercheurs du MIT ont cherché à savoir comment les sceptiques étatsuniens du confinement, et en particulier les sceptiques du masque, utilisaient les données, quelles données ils utilisaient et quelles étaient les principales couleurs qu'ils utilisaient pour leurs peintures avec leurs doigts.



Ils ont été stupéfaits. L'étude, intitulée "Viral Visualizations : How Coronavirus Skeptics Use Orthodox Data Practices to Promote Unorthodox Science Online" ("Visualisations virales : comment les sceptiques du coronavirus utilisent des pratiques de données orthodoxes pour promouvoir une science peu orthodoxe en ligne") prouve au contraire que les sceptiques d'une série de politiques gouvernementales mises en place pour lutter contre la Covid n'inventent rien avec la science. Dans de nombreux cas, ils sont bien plus attentifs à la signification des données disponibles que les promoteurs des lignes gouvernementales. À tel point qu'à un moment donné, l'équipe du MIT suggère que, loin de permettre un plus grand accès public aux données, il faudrait rendre ces dernières plus difficiles à trouver :

"Ces résultats suggèrent que la capacité de la communauté scientifique et des services de santé publique à mieux faire comprendre l'urgence de la pandémie de coronavirus aux États-Unis ne sera peut-être pas renforcée par l'introduction d'un plus grand nombre d'ensembles de données téléchargeables...".

En d'autres termes, notre article introduit de nouvelles façons de penser à la "démocratisation" de l'analyse et de la visualisation des données.



Pour convaincre les anti-masques de soutenir les mesures de santé publique à l'ère de la COVID-19, il faudra plus que de "meilleures" visualisations, des campagnes d'initiation aux données ou un accès public accru aux données. Il faudra plutôt un engagement soutenu dans le monde social des visualisations et des personnes qui les réalisent ou les interprètent".



Ce que l'équipe du MIT a découvert n'est pas ce qui était supposé, principalement par les scientifiques soutenant le gouvernement, que le grand public était "analphabète en matière de données" : loin de là. Leur permettre d'accéder librement aux données, au lieu d'ébranler les sceptiques du confinement, renforce leur position. Ils semblent déconcertés par les sceptiques qui "se révèlent souvent plus sophistiqués dans leur compréhension de la manière dont la connaissance scientifique est socialement construite que leurs adversaires idéologiques, qui épousent un réalisme naïf sur la vérité "objective" des données de santé publique".



Écarter les sceptiques est problématique car le faire, comme le font de nombreux acteurs politiques, menace de saper la confiance fondamentale dans la science. L'establishment de la politique publique se trouve en opposition avec ceux qui "valorisent l'accès non médiatisé à l'information et privilégient la recherche personnelle et la lecture directe par rapport aux interprétations des "experts". Ses membres valorisent l'initiative et l'ingéniosité individuelles et ne font confiance aux analyses scientifiques que dans la mesure où ils peuvent les reproduire eux-mêmes en accédant aux données et en les manipulant de première main".