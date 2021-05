Les services de renseignement allemands surveillent les conspirationnistes de la Covid (New York Times)

Les services de renseignement allemands surveillent les négationnistes du coronavirus Article originel : German Intelligence Puts Coronavirus Deniers Under Surveillance Par Christopher F. Schuetze New York Times, 28.04.21

Des manifestants se sont rassemblés au début du mois à Berlin pour protester contre les mesures qui donnent au gouvernement central plus de pouvoir pour mettre en place des mesures contre le coronavirus.Crédit...Sean Gallup/Getty Images

L'agence nationale de renseignement du pays a annoncé qu'elle allait créer un nouveau département pour lutter contre l'extrémisme des théoriciens du complot.



BERLIN - Le service de renseignement intérieur allemand a déclaré mercredi qu'il allait surveiller les membres du mouvement négationniste du coronavirus, de plus en plus agressif, car ils présentent un risque d'atteinte à l'État.

Ce mouvement - alimenté en partie par des théories conspirationnistes délirantes - est passé de la critique des mesures de confinement du coronavirus et des règles d'hygiène à la prise pour cible de l'État lui-même, de ses dirigeants, des entreprises, de la presse et du mondialisme, pour n'en citer que quelques-uns. Au cours de l'année écoulée, les manifestants ont attaqué des policiers, défié les autorités civiles et, dans un épisode largement médiatisé, escaladé les marches du Parlement.

"Notre ordre démocratique fondamental, ainsi que les institutions de l'État telles que les parlements et les gouvernements, ont été confrontés à de multiples attaques depuis le début des mesures visant à contenir la pandémie de Covid-19", a déclaré le ministère de l'intérieur dans un communiqué confirmant que certaines parties du mouvement négationniste seraient sous observation. Le ministère de l'intérieur supervise l'agence de renseignement, l'Office pour la protection de la Constitution.

En annonçant la décision de surveiller les théoriciens du complot, les responsables des services de renseignement ont souligné les liens étroits du mouvement avec des extrémistes comme les Reichsbürger, un réseau de groupes qui refusent d'accepter la légitimité de l'État allemand moderne.

De nombreux négationnistes du coronavirus disent croire également aux théories du complot de QAnon, et les manifestants sont fréquemment vus tenant des pancartes avec des tropes antisémites.

Le mouvement, appelé Querdenken (pensée latérale en allemand), communique et recrute sur les médias sociaux et est très présent sur le service de chat crypté Telegram, où son canal principal compte 65 000 abonnés. Certaines parties de l'AfD, un parti populiste de droite allemand qui est également sous surveillance, se sont alliées aux manifestants.

Pourtant, le ministère de l'Intérieur a pris la peine de dire que le danger que représentent les négationnistes du coronavirus et les théoriciens de la conspiration ne correspond pas à celui que représentent les groupes politiques habituels, y compris ceux d'extrême gauche et d'extrême droite, ou les extrémistes islamiques. En conséquence, les autorités mettent en place un nouveau département spécifiquement chargé de traiter les cas qui cherchent à délégitimer l'État.

Cette nouvelle intervient quelques jours après que l'Allemagne a instauré une nouvelle réglementation sur les virus qui s'applique à l'ensemble du pays et permet au gouvernement fédéral d'imposer des mesures de confinement. (Cette réglementation était auparavant entre les mains des 16 États du pays). Cela suggère également que les autorités pensent que les groupes négationnistes du coronavirus pourraient continuer à prospérer et à constituer une menace après la fin de la pandémie.



"C'est un mouvement ouvert et très hétérogène", a déclaré Oliver Nachtwey, professeur de sociologie à Bâle, pour qui les négationnistes reflètent une autre itération des mouvements sociaux nés de la méfiance envers la démocratie et ses institutions.