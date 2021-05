Matt Hancock viole la confidentialité des patients (HART)

Violation des directives de l'ICO et du NHS par le ministre de la Santé



Le dimanche 16 mai, le secrétaire d'État à la Santé a fait des apparitions dans les émissions " The Andrew Marr Show " de la BBC, " Sophy Ridge on Sunday " de Sky News et Times Radio pour mettre en garde le public contre le risque que le "variant indien" fasse dérailler les plans d'assouplissement des restrictions. M. Hancock a révélé que 18 patients atteints de la COVID-19, hospitalisés avec le variant indien, étaient pris en charge par le Bolton NHS Foundation Trust. Il a informé le public que "la grande majorité" de ces patients n'avaient pas été vaccinés alors qu'ils étaient éligibles. Il a réitéré ces affirmations devant la Chambre des Communes le lundi 17 mai.

Cette histoire a été reprise par les éditions en ligne et imprimées des journaux grand public dimanche et lundi, le Mirror rapportant comme il se doit que la " majorité " des patients avaient " refusé " le vaccin.

Il est clair que l'intention de M. Hancock, en divulguant cette information, était d'encourager l'adoption du vaccin, qui en est encore à la phase 3 des essais, en racontant un récit édifiant. Il a déclaré à Times Radio : "Je suppose que la première leçon à tirer de cet épisode est que si vous êtes éligible, vous devriez vous présenter et vous faire vacciner. Si vous voulez savoir pourquoi c'est important, sachez que la majorité des personnes hospitalisées à Bolton ce matin pour cause de coronavirus sont éligibles pour le vaccin mais ne l'ont pas encore reçu.

Dans un climat où le gouvernement et les médias ont, ces derniers jours, cherché à rejeter la responsabilité de tout changement de la "feuille de route" pour sortir de l'isolement sur les personnes qui "refusent" le vaccin, ceci est particulièrement inquiétant. Des voix publiques ont vilipendé ceux qui n'ont pas accepté le vaccin (voir les récents commentaires de Sir Andrew Lloyd Webber) et des pratiques inquiétantes au sein des médias semblent avoir pour but d'"exclure" ceux qui ont choisi de ne pas accepter la vaccination (voir l'utilisation par le Telegraph et le Daily Mail du mot "Refusenik", qui a en soi des connotations effrayantes).

Au-delà de l'éthique de la coercition pour accepter des interventions médicales, la désignation comme bouc émissaire de ceux qui n'ont pas - ou ne peuvent pas - être vaccinés est une évolution très préoccupante. Comment un patient peut-il donner son consentement éclairé à une intervention médicale lorsqu'il est essentiellement contraint par la presse à sensation ? La logique de cette campagne de peur est d'autant plus suspecte qu'il s'avère que dans l'East Lancashire voisin, six des neuf patients atteints du coronavirus dans l'hôpital de la région avaient reçu au moins un vaccin, comme l'a déclaré au Guardian le responsable du conseil local...

