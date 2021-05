Messiah Mode (Vidéo)

L'extrême droite a le vent en poupe dans le monde entier. En Israël, des factions autrefois excoriées parce qu'elles étaient trop racistes, même selon les normes israéliennes, ont été accueillies dans les allées du pouvoir par le gouvernement lui-même.

Pourquoi le Likoud a-t-il réhabilité les rabbins les plus réactionnaires nés aux États-Unis et leurs acolytes locaux à l'avant-garde du mouvement éliminationniste israélien ? Comment leurs efforts pour transformer l'ensemble d'Israël/Palestine en un seul État religieux racialement pur ont-ils échappé à l'attention des grands médias, pendant des décennies ?

Voici un rapport audio choquant de l'intérieur de la société israélienne par l'éminent journaliste local et défenseur des droits de l'homme David Sheen.



David Sheen est un journaliste indépendant et un réalisateur de films originaire de Toronto, au Canada, qui vit désormais à Dimona, en Israël. Il a commencé à bloguer lorsqu'il s'est installé en Israël en 1999 et a ensuite travaillé comme reporter et rédacteur au quotidien israélien Haaretz. Son travail actuel porte principalement sur les tensions raciales et l'extrémisme religieux en Israël. Son site Web est www.davidsheen.com.