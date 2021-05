Ne vous laissez pas berner par la "journée de la liberté" - ce cauchemar totalitaire est loin d'être terminé (The Telegraph)

Ne vous laissez pas berner par la "journée de la liberté" - ce cauchemar totalitaire est loin d'être terminé. Article originel : Don't be fooled by 'freedom day' – this totalitarian nightmare is far from over Par Annabel Fenwick Elliott The Telegraph, 17.05.21

Il est terrifiant de constater à quel point nous avons volontairement renoncé à nos droits fondamentaux face à une menace aussi disproportionnée.



Les cas de coronvirus ont diminué, mais les règles sanitaires draconiennes restent en place.

Hier, j'ai dû passer un test Covid pour pouvoir accéder à la brasserie d'un parc de Munich qui, comme l'Angleterre, est actuellement dans un processus glacial de levée du confinement. Il y avait une grande barrière autour des tables, une longue file d'attente pour entrer, un videur costaud à l'entrée qui vérifiait les documents et prenait les numéros de téléphone - tout cela pour que nous puissions siroter une pinte sous la pluie à une vraie table, plutôt que de nous asseoir les jambes croisées sur l'herbe. Ce n'était pas excitant. C'était dystopique.

Je déteste être une Debbie Downer en ce (énième) jour de célébration de la "liberté" au Royaume-Uni, mais je suis ici pour vous dire que nous ne sommes pas libres. Nous sommes, comme tant de gens continuent à l'ignorer volontairement, toujours sous un régime totalitaire pour lequel personne n'a voté, qui a vu pendant 14 longs mois nos libertés les plus fondamentales données et retirées à volonté, tout cela à cause d'un virus qui a effectivement tué des gens, mais en moyenne au même âge que l'espérance de vie nationale. Ce n'est pas une hyperbole. C'est un fait. L'âge moyen d'une personne qui meurt du coronavirus est de 82,4 ans. Les Britanniques ont une espérance de vie moyenne de 81,1 ans.

Aujourd'hui, nous avons la permission d'embrasser les gens que nous aimons. Ce n'est pas quelque chose dont nous devrions être reconnaissants. Il n'aurait jamais dû être interdit à deux humains consentants de s'embrasser. Inadmissible, peut-être, pour une personne à haut risque d'être hospitalisée à cause de la Covid, de recevoir une accolade. Mais c'est leur seul choix à faire, un peu comme fumer, qui est nettement plus mortel mais néanmoins légal.

Je vais vous dire ce dont je suis reconnaissant. Ma grand-mère, qui est décédée de causes naturelles il y a deux mois à l'âge de 87 ans, a ignoré les directives du gouvernement et a passé la dernière année de sa vie à passer du bon temps avec ses amis et sa famille consentants. Elle vivait seule, portait un masque en public pour montrer sa bonne volonté, mais était très catégorique dès le départ : elle préférait enfreindre les règles et mourir de la Covid plutôt que de passer une période indéterminée de son crépuscule en isolement.

Une autre chose pour laquelle nous sommes censés être reconnaissants ? La liberté de mouvement. Aujourd'hui est le premier jour où nous pouvons quitter le pays depuis l'entrée en vigueur, fin mars, de la loi sans précédent qui l'interdit. Cette interdiction de voyager était, pour moi, l'un des édits gouvernementaux les plus alarmants que nous ayons vus. Il y a une grande différence entre un pays qui contrôle qui peut entrer sur son territoire - pour diverses raisons qui ont un sens au-delà d'une pandémie - et empêcher ses propres citoyens de partir. Nous désapprouvons la Corée du Nord pour avoir promulgué cette dernière interdiction, et très peu d'autres nations occidentales sont allées aussi loin, même au plus fort de la pandémie.

J'aimerais pouvoir être plus optimiste et croire que l'extraordinaire succès de la campagne de vaccination britannique nous permettra de récupérer nos droits. Il existe des preuves évidentes du contraire. Malgré le fait que les vaccins ont fonctionné exactement comme ils étaient censés le faire (après que les personnes vulnérables aient été vaccinées, les décès dus à la Covid ont pratiquement cessé), on continue à nous faire peur.

C'est presque comme si nos dirigeants avaient pris goût au pouvoir et cherchaient des excuses pour le conserver. La dernière tactique de peur ? Les variantes. Peu importe qu'aucune variante découverte à ce jour dans le monde n'ait réussi à empêcher le bon fonctionnement de l'un des vaccins que nous utilisons, il y a toujours une chance qu'une nouvelle variante le fasse. Il s'agit d'une menace qui, par sa nature même, ne peut jamais expirer. C'est pourquoi l'Australie a déjà admis que même si toute sa population était vaccinée, elle n'ouvrirait pas ses frontières cette année...