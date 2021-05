Paris aide Abidjan face au FMI

Le ministre français Bruno Lemaire vante les mérites politiques et économiques du Président Ouattara

AIP, 1.05.21

Le ministre français de l’Economie et des Finances a vanté les mérites économiques et politiques du Président Alassane Ouattara qui a "su œuvrer pour sortir son pays de la crise sanitaire et œuvrer avec sagesse à la cohésion sociale dans son pays".



Bruno Lemaire a fait cette déclaration, vendredi 30 avril 2021, au Palais présidentiel à Abidjan Plateau, lors d’une audience avec le chef de l'Etat, dans le cadre d’une visite officielle de 48 heures en Côte d’Ivoire.



« Je crois que nous sommes à un moment historique de notre relation. Nous avons la possibilité de sortir de la crise économique, de la crise sanitaire plus fort et ensemble », a-t-il dit, avant d’indiquer les projets communs lancés par le Président ivoirien « qui vont changer la vie des Ivoiriens ».



Pour Bruno Lemaire, les liens historiques qui unissent la France et la Côte d’Ivoire, « cet élément solide », doivent leur permettre de construire l’année 2021 sous de meilleurs auspices. La Côte d’Ivoire peut compter sur le soutien de la France sur tous les domaines, a insisté le ministre français de l’Economie et des Finances.



M. Lemaire a dit également à quel point il était « impressionné par la manière avec laquelle le Chef de l’Etat ivoirien a su réconcilier les Ivoiriens avec constance, détermination et sagesse, après la période difficile que le pays a connue.



L’émissaire français a, en outre, abordé les questions de sécurité, notamment, le terrorisme, ce fléau, qui touche leurs deux pays. « Nous sommes directement concernés par la menace terroriste. Et nous voulons faire bloc », a-t-il affirmé.



Il a remercié en son nom et au nom du Président Emmanuel Macron, l’accueil très chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation.



A la faveur de cette visite officielle, le ministre de l’Economie et des Finances de la France a procédé, jeudi 29 avril 2021, à la fois à la signature d’un accord de financement pour l’extension de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny et d'une convention de crédit entre l’Agence française de développement (FAD) et la Côte d’Ivoire, d’un montant de 25,2 milliards FCFA, dans le cadre d’un projet d’appui à la résilience du système cotonnier du nord de la Côte d’Ivoire.



Une visite d’une partie du tracé du métro d’Abidjan a meublé le programme du ministre Bruno Le maire, la même journée.



