Pourquoi l'administration Biden a-t-elle mis fin à l'enquête de Pompeo sur une éventuelle fuite de la Covid du laboratoire de Wuhan ? (The Spectator)

Pourquoi l'administration Biden a-t-elle mis fin à l'enquête de Pompeo sur une fuite de la Covid d'un laboratoire ?

Par Cockburn

The Spectator, 26.05.21

Quand il s'agit de Biden et de la Chine, faites attention à ce qu'ils font et non à ce qu'ils disent.

Joe Biden et son administration veulent que vous sachiez qu'ils ne sont pas - je dis bien pas - tendres avec la Chine. Écoutez, écoutez - Biden a dit toutes sortes de choses méchantes sur Xi Jinping, le traitant de "voyou" qui n'a pas un os démocratique dans son corps. Je suis sûr que le président de la République populaire sanglote sur son oreiller chaque nuit.

Les échanges diplomatiques entre Pékin et Washington ont été très tendus ces derniers temps, et on a beaucoup parlé d'insister sur la transparence chinoise (bonne chance). Il y a également eu un bon nombre d'éditoriaux qui ont affirmé que Biden pourrait en fait se montrer beaucoup plus dur envers la Chine que le président Trump ne l'a jamais été. Mais les mots, comme nous le savons tous, ne sont pas aussi éloquents que les actions, et lorsqu'il s'agit de politiciens, il est particulièrement important de surveiller ce qu'ils font et non ce qu'ils disent. Et c'est pourquoi le scoop de CNN selon lequel l'administration Biden a mis fin à l'enquête de l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo sur la fuite éventuelle de la COVID-19 d'un laboratoire mérite une attention particulière.

Pourquoi l'administration Biden voudrait-elle clore une enquête sur ce qui est, probablement, la question géopolitique la plus importante au monde ? Étant donné que la théorie de la "fuite du laboratoire" est de plus en plus plausible - ou plutôt, qu'elle est enfin acceptée comme plausible par des personnes qui ne sont pas facilement considérées comme folles - cela devrait être une histoire importante. Selon CNN, le département d'État de Biden s'inquiète de la "qualité des preuves" fournies par l'enquête. Une source au sein du département déclare : " Bien que ce projet discret soit terminé, le département d'État continue de travailler avec l'interagence pour examiner la question des origines du COVID. 'Cela sentait comme s'ils étaient juste en train de pêcher pour justifier des conclusions pré-déterminées et de couper les experts qui pourraient critiquer leur "science",' a déclaré l'ancien fonctionnaire familier avec l'exercice. La raison de tout cela est devenue claire lorsque de vrais scientifiques ont finalement eu la chance de voir leur analyse, et que le dossier "statistique" [de l'enquête] s'est écroulé. L'implication lourde ici est que l'enquête, qui était gérée par le bureau de contrôle et de vérification des armements du département d'État, était un projet fou de Trump que Pompeo poursuivait pour des raisons politiques sinistres et/ou excentriques. Mais à mesure qu'il devient plus clair que l'idée de la fuite du laboratoire n'est pas une fixation farfelue de l'extrême droite, il devient également évident que Pompeo a eu raison de lancer une enquête, notamment sur les liens possibles entre la recherche chinoise sur les virus et un programme secret d'armes biologiques. Si cela ressemble un peu à une phrase folle tirée d'un thriller d'espionnage, rappelez-vous ce que les gens ont dit de l'histoire de la fuite du laboratoire l'année dernière. Le 15 janvier, alors qu'il s'apprêtait à quitter ses fonctions, Pompeo a publié une déclaration indiquant que les analystes du gouvernement étatsunien avaient établi une collaboration entre le laboratoire de virologie de Wuhan et des projets militaires chinois. Si l'administration Biden veut dire que cette déclaration officielle était erronée, ne devrait-elle pas le dire - plutôt que d'évoquer vaguement la mauvaise qualité du travail et de mettre fin à l'enquête ? On sait maintenant que diverses personnalités du département d'État ont tenté de saper l'enquête et ses conclusions. C'est une triste vérité que, pour de nombreux hauts fonctionnaires, un sentiment de répulsion à l'égard de l'administration Trump écrase tout désir de faire la vérité sur la COVID-19. Les Etatsuniens aiment espérer que, lorsqu'il s'agit de questions d'État sensibles, les différences partisanes peuvent être mises de côté dans l'intérêt national. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas. Regardez ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent.

