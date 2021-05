Pourquoi l'UNICEF promeut-elle la pornographie auprès des enfants ? (Conservative Woman)

Pourquoi l'UNICEF promeut-elle la pornographie auprès des enfants ? Aricle originel : Why is UNICEF Pushing Porn on Children? Conservative Woman

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) est une agence des Nations unies (ONU) qui se consacre à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. Un livre récemment publié par cette agence jette une lumière trouble sur ses motivations et ses principes. La section traitant de la pornographie contient des propositions vraiment scandaleuses et infondées. Qu'on en juge.

Le document commence par affirmer que "le terme "pornographie" a de nombreuses définitions juridiques dans différentes juridictions, de sorte qu'il n'est pas toujours clair dans la littérature que des définitions cohérentes sont utilisées."

Le texte laisse entendre qu'exposer des enfants à des contenus aussi abominables n'est pas vraiment dangereux. En effet, il explique : "Il existe plusieurs types de risques et de préjudices liés à l'exposition des enfants à la pornographie, mais il n'y a pas de consensus sur le degré de nocivité de la pornographie pour les enfants."

Et plus loin, le rapport enfonce le clou : "Les preuves sont incohérentes et il n'existe actuellement aucun accord universel sur la nature et l'étendue du préjudice causé aux enfants par la visualisation de contenus classés comme pornographiques."

On pourrait se croire revenu dans les années 1970 et les arguments utilisés par les apologistes de la pédophilie, transposés à l'éducation sexuelle....

Vouloir faire croire que les enfants peuvent sortir indemnes de telles visualisations est vraiment scandaleux et absurde. Et ce ne sont pas les enquêtes sur les enfants exposés citées dans le rapport qui peuvent contredire cette conclusion. On sait trop bien que les effets ne sont pas immédiats, et qu'ils peuvent mettre des années à instiller leur poison... pour la vie. Un jour, on l'espère, ces promoteurs de la pornographie enfantine devront faire marche arrière et reconnaître, comme pour la maltraitance des enfants, qu'aucune étude sérieuse ne peut conclure que la pornographie est inoffensive, mais au contraire qu'elle est terriblement nocive.

Le matériel proposé et approuvé par l'UNICEF n'est rien d'autre qu'un abus perpétré sur des enfants à travers un écran. Et le mal, sans être le même que le contact direct, est néanmoins terriblement réel.

