Pourquoi le pays le plus vacciné au monde connaît-il un pic sans précédent de cas de coronavirus ? (Washington Post)

Dans un article du Washington Post, publié le 8.05.21, Adam Taylor révèle que les Seychelles le pays le plus vacciné au monde, présente un nombre de cas de Covid sans précédent. L'article s'intitule : Why the world’s most vaccinated country is seeing an unprecedented spike in coronavirus cases ("Pourquoi le pays le plus vacciné au monde connaît-il un pic sans précédent de cas de coronavirus ?"). Extrait :

"...C'était un objectif ambitieux pour une petite nation insulaire géographiquement isolée dans l'océan Indien. Mais son économie étant fortement tributaire du tourisme, le pays a fait appel aux alliés régionaux, dont l'Inde et les Émirats arabes unis, pour obtenir un approvisionnement en vaccins.

Au départ, l'effort semble avoir été couronné de succès. Les Seychelles sont la nation la plus vaccinée de la planète, avec plus de 60 % de sa population entièrement vaccinée, plus que d'autres géants de la vaccination comme Israël et la Grande-Bretagne, et presque deux fois le taux de vaccination des États-Unis.

Mais ce succès a été mis à mal cette semaine, puisque les Seychelles se sont retrouvées avec le plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus par habitant, et ont été contraintes de rétablir un certain nombre de restrictions.

Bien que le nombre de nouveaux cas soit relativement faible - avec une moyenne d'un peu plus de 100 nouveaux cas par jour - il s'agit d'un événement important dans un pays de moins de 100 000 habitants. Si l'on considère le nombre d'habitants, l'épidémie des Seychelles est pire que la vague qui sévit en Inde.

Dans un petit pays, même un petit nombre de cas peut être écrasant.

"Un pic de cas fait peser une charge énorme sur un système de santé publique déjà mis à rude épreuve", a déclaré Malshini Senaratne, directeur d'Eco-Sol, une société de conseil en environnement aux Seychelles.

Alors que le principal centre de traitement du pays pour les patients atteints de la covid-19 approche de sa capacité et que les médecins et les infirmières font partie des malades, les Seychelles ont annoncé le retour des restrictions liées au coronavirus, la fermeture des écoles et la limitation des heures d'ouverture des magasins et des restaurants.

"Il s'agit d'une tendance à la hausse", a déclaré le commissaire à la santé publique Jude Gedeon lors d'un point de presse mardi. "Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, mais cela dépendra des mesures prises et du respect des nouvelles mesures."...



