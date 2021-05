Russafrique et propagande. Un film patriotique russe, « Touriste », tourné en Centrafrique (Mondafrique)

La fibre patriotique russe

Ce film qui joue sur la fibre patriotique en glorifiant l’action Russie en Centrafrique fera certainement recettes en Russie auprès d’un public avide d’action et d’aventure. Cette production permettra aussi de motiver les troupes russes sur le terrain et facilitera probablement aussi les recrutements futurs de certains candidats pour intégrer PMC Wagner.

Mais le plus étonnant est que cette « fiction » dans laquelle on peut reconnaître l’aéroport de Bangui M’Poko, le camp de Roux, le camp militaire russe de Bérengo semble avoir bel et bien avoir été tourné ces derniers mois, en pleine période de crise et de guerre contre la CPC. On y décèle d’authentique soldats centrafricains qui ont manifestement participé au tournage ainsi que du matériel arrivé à Bangui en pleine crise ces derniers mois. L’on reconnaît ainsi des hélicoptères ayant vraiment combattu la coalition rebelle CPC !

Avec ce film russe intitulé « Touriste », la réalité prend ainsi le pas sur la fiction…