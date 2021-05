Selon l'ANSM, les thromboses survenues après vaccin à adénovirus pourraient être liés à une réaction autoimmune contre les plaquettes, "rien d'analogue n'a été observé avec les vaccins à ARN"

Dans sa synthèse du comité d'experts sur les effets thrombotiques survenus après vaccination, l'ANSM met en cause les vaccins dont le vecteur est un adénovirus en considérant qu'ils seraient liés à "une réaction auto-immune liée à la présence d’anticorps dirigés contre une protéine des plaquettes" et déclare que "rien d'analogue n'a été observé avec les vaccins à ARNmessager", alors que d' autres experts estiment que les effets secondaires sont liés à la protéine S produite dans l'organisme par tous les vaccins qu'ils soient à vecteur adénoviral ou bien à ARNmessager. L'ANSM ne semble pas suivre cette piste et considère que le bénéfice-risque est largement en faveur des vaccins même pour ceux dont le vecteur est un adénovirus (AstraZeneca, Sputnik, Johnson & Johnson). Le site de l'ANSM faisant le pont nous attendrons la semaine prochaine pour connaître les statistiques du dernier rapport sur les effets secondaires post-vaccinaux déclarés en France auprès de l'organisme.

Vaccins COVID-19 : l’ANSM publie les synthèses du comité d’experts sur les effets thrombotiques

ANSM 12.05.21



...A ce jour, les experts du CST considèrent que l’hypothèse la plus vraisemblable concernant l'apparition de ces thromboses atypiques, de par leurs localisations et leur pronostic plus sévère, est une réaction auto-immune liée à la présence d’anticorps dirigés contre une protéine des plaquettes (le facteur plaquettaire 4/FP4). L’origine de cette réaction auto-immune chez certaines personnes vaccinées est encore inconnue, mais un rôle du vecteur adénoviral est à ce stade une hypothèse retenue. Aucune population présentant un risque majoré de thromboses rares atypiques n’a pu être déterminée. Rien d’analogue n’a été observé avec les vaccins à ARN. Les experts ont proposé plusieurs pistes de recherches pour étayer ces connaissances. Ils ont par ailleurs permis de préciser les conduites à tenir pour les professionnels de santé en cas de survenue de thromboses atypiques qui sont des phénomènes rares.



Les experts du CST considèrent que la balance bénéfice/risque individuelle absolue des vaccins à plateforme adénovirale reste positive en accord avec les conclusions européennes émises par l’Agence Européenne des Médicaments (EMA). Par conséquent, en l’état actuel, les experts ne remettent pas en question ni leur autorisation de mise sur le marché, ni leur libellé. Le bénéfice de ces vaccins est particulièrement marqué dans les populations les plus âgées. Les experts du CST émettent des réserves quant à l’utilisation des vaccins à vecteur adénoviral chez les plus jeunes au vu du risque de complication liée à une thrombose avec thrombopénie et du bénéfice individuel attendu plus limité.



Compte tenu de la circulation actuelle du virus SARS-CoV-2 en France, l’ANSM considère que l’utilisation du vaccin Vaxzevria (AstraZeneca) chez les plus de 55 ans peut être maintenue. Pour le vaccin Janssen, les informations sur le risque de thrombose rare atypique sont moins nombreuses du fait d’une utilisation plus récente. La spécificité du schéma à une seule injection méritera d’être prise en compte si l’utilisation de ce vaccin devait évoluer...

