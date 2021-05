Selon la faculté de médecine de St-Louis aux USA, une Covid légère entraînerait une immunité durable, voire à vie

Une COVID-19 légère induit une protection durable par les anticorps selon la faculté de médecine de l'université de Washington à St. Louis. L'Université s'appuie sur une étude du journal Nature publié par ses chercheurs qui affirme que les personnes qui se sont remises d'un épisode léger de la maladie ont des cellules immunitaires dans leur corps qui produisent des anticorps contre le virus pendant les mois qui suivent et que ces anticorps pourraient durer toute la vie.

Les médias ont mystifié pour ainsi dire l'opinion publique en faisant croire que les anticorps disparaissaient alors que ceux-ci diminuaient normalement comme dans toute infection aigüe pour être mémorisés par les cellules immunitaires et atteindre un plateau faible dans la circulation sanguie. Les auteurs ont trouvé des cellules productrices d'anticorps chez des personnes 11 mois après les premiers symptômes. Les auteurs présument que cette immunité pourrait être durable pendant toute la vie.



Commentaires de SLT : En somme, encore mieux qu'un vaccin pourrait-on dire. Mais qui a donc bien banni le concept d'immunité collective pour la Covid pour la remplacer par l'immunité vaccinale avec vaccination de 70% des populations pour une maladie dont le taux de létalité est voisin ou inférieur à celui de la grippe ?





Source :

- Medecinewust.edu Good news: Mild COVID-19 induces lasting antibody protection

...Selon une étude menée par des chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Washington à St. Louis, des mois après s'être rétablis d'un cas bénin de COVID-19, des cellules immunitaires de l'organisme continuent de produire des anticorps contre le virus responsable de cette maladie. Ces cellules pourraient persister toute une vie, produisant des anticorps en permanence.

Les résultats, publiés le 24 mai dans la revue Nature, suggèrent que les cas bénins de la COVID-19 laissent les personnes infectées avec une protection durable par anticorps et que les épisodes répétés de la maladie sont probablement peu fréquents.

"L'automne dernier, il a été signalé que les anticorps s'affaiblissaient rapidement après une infection par le virus responsable de la COVID-19, et les médias grand public ont interprété cela comme signifiant que l'immunité n'était pas de longue durée", a déclaré l'auteur principal, Ali Ellebedy, PhD, professeur associé de pathologie et d'immunologie, de médecine et de microbiologie moléculaire. "Mais c'est une mauvaise interprétation des données. Il est normal que les taux d'anticorps diminuent après une infection aiguë, mais ils ne tombent pas à zéro ; ils atteignent un plateau. Ici, nous avons trouvé des cellules productrices d'anticorps chez des personnes 11 mois après les premiers symptômes. Ces cellules vivront et produiront des anticorps pour le reste de la vie des gens. C'est une preuve solide de l'immunité durable."...