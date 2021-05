Un ancien vice-président de Pfizer déclare "Halte aux passeports vaccinaux ! C'est illégal, c'est de l'apartheid médical" (Off-Guardian)

Halte aux passeports vaccinaux ! C'est illégal, c'est de l'apartheid médical Article originel : Halt Vaccine Passports! It’s illegal, medical apartheid Par Dr Mike Yeadon, ancien vice-président de Pfizer et immunologiste Off Guardian, 7.05.21

Il est très important que les gens comprennent ce qui se passe ici. L'intention est d'introduire des passeports vaccinaux partout. Mais il s'agit d'un déguisement. Il s'agit du premier système d'identification numérique de format commun, interopérable à l'échelle mondiale, avec un indicateur de santé modifiable (vacciné O ou N).



Il ne rend personne plus sûr. Si vous êtes vacciné, vous êtes protégé et la connaissance du statut immunitaire des autres ne vous rend pas plus sûr.

Comme en Israël, vous serez obligé de présenter un VaxPass valide pour accéder à des installations définies ou pour bénéficier de services. Sans VaxPass, l'accès vous est refusé.

Ce système n'a besoin que de plus de 50 % de la population adulte pour démarrer en raison de son énorme pouvoir coercitif sur les personnes non vaccinées.

C'est illégal, de l'apartheid médical.

S'ils réussissent, cela ne vous aidera pas de refuser. Ils passeront à autre chose, laissant cette minorité derrière eux.



Un système VaxPass comme celui-ci donnera à ceux qui contrôlent la base de données et ses algorithmes une TYRANNIE TOTALITAIRE sur nous tous.

La SEULE façon d'arrêter ce cauchemar de biosécurité est de NE PAS SE FAIRE VACCINER POUR DES RAISONS NON MÉDICALES ! !!

Je crains que, si nos adversaires obtiennent ce contrôle absolu, ils ne l'utilisent pour nuire à la population. Il n'y a aucune limite au mal qui découlera de cet objectif stratégique.



NE LAISSEZ PAS CE SYSTÈME SE METTRE EN PLACE, car il est impossible de l'arrêter par la suite.

Un exemple : votre VaxPass vous appelle pour vous demander de vous rendre à votre 3e, 4e ou 5e rappel ou variante de vaccin. Si vous ne le faites pas, votre VaxPass expirera et vous deviendrez une personne exclue, incapable d'accéder à votre propre vie.

Quel choix avez-vous ?

Aucun. Vous êtes contrôlé. Pour toujours.



S'il vous plaît, partagez ce message largement, sur toutes les plateformes que vous utilisez.

Merci,

Dr Mike Yeadon