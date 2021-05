Un facteur électoral négligé: Le syndrome de Stockholm. Après plusieurs mois de confinement, les électeurs sont-ils tombés amoureux de leurs geôliers ? (Unherd)

L'étonnant succès des conservateurs aux élections locales en Angleterre est largement, et sans doute à juste titre, attribué à la rotation générationnelle des classes que le Brexit a rendue possible - voter Tory n'est plus considéré comme une trahison dans les zones ouvrières. Le Labour (parti Travailliste) est de plus en plus le parti des diplômés, des jeunes et des centres métropolitains diversifiés.



Mais alors, que devons-nous faire des résultats au Pays de Galles ? Le Premier ministre travailliste Mark Drakeford a été reconduit avec une augmentation extraordinaire de sa majorité - en recueillant près de 50 % du total des voix à Cardiff West - et le Labour a repris Rhondda à l'ancienne dirigeante de Plaid Cymru, Leanne Wood. En Écosse, Nicola Sturgeon, du SNP, a été réélue avec un score stupéfiant de 60 % des voix dans son siège de Glasgow Southside.

Un facteur qui n'a pas été beaucoup discuté est que ces trois personnages - Sturgeon, Drakeford et Johnson - ont, au cours de la dernière année de pandémie, été sur les écrans de télévision presque chaque soir, calibrant précisément le niveau de liberté dont les gens doivent s'attendre à disposer. Parfois, nos dirigeants ont été généreux, nous permettant de prendre un café sur un banc de parc avec un ami ; à d'autres moments, ils ont été inutilement capricieux, comme lorsque Mark Drakeford a insisté pour que les articles non essentiels comme les cartes d'anniversaire et les livres soient isolés dans les supermarchés gallois afin que les gens ne fassent pas d'achats inutiles.



À un degré jamais atteint dans l'histoire britannique, ces dirigeants ont eu le pouvoir de contrôler tous les aspects de nos vies - faut-il s'étonner si, psychologiquement, ils ont pris quelque chose de l'espace de nos ravisseurs bienveillants ?

Le syndrome de Stockholm est le phénomène par lequel des otages tombent amoureux de leurs ravisseurs. Il a été nommé pour la première fois après que des otages capturés lors d'un braquage de banque en 1973 à Stockholm eurent défendu leurs ravisseurs après leur libération et refusé de témoigner contre eux. L'année suivante, l'héritière étatsunienne Patty Hearst a été enlevée par un groupe de guérilleros. Elle a ensuite dénoncé sa famille et les a rejoints sous un nouveau nom, Tania.



En psychologie générale, le syndrome de Stockholm est compris comme un "lien traumatique" ou "une réponse émotionnelle inconsciente à la terreur d'être captif lorsque la protection est entièrement entre les mains du ravisseur ou de l'agresseur". Cela semble un peu pertinent pour l'année écoulée.

Une façon moins provocante de souligner le même effet serait de parler de la tendance en politique des électeurs à se rallier au gouvernement en temps de crise. Les élections ayant lieu au moment de la générosité maximale - le rétablissement lent et contrôlé de certaines libertés - et le succès du déploiement des vaccins, les électeurs regardent en outre leurs gouvernants avec bienveillance.

Mais peut-être y a-t-il un peu de l'otage de longue date en chacun de nous - habitué au pouvoir démesuré de nos maîtres et devenu friand du visage de l'homme ou de la femme qui, chaque jour à 17 heures, nous dit si nous serons en sécurité et si nous pouvons à nouveau commencer à nous tenir la main.