Les médias australiens sont critiqués pour avoir transformé un livre ouvert en "preuve" de l'utilisation du COVID-19 par la Chine.

et Lou Kang Publié : 09 mai 2021 22:45

Une femme marche sous la pluie à Sydney, en Australie, le 20 mars 2021. Photo : Xinhua

Le journal australien a récemment cité un livre chinois ouvertement en vente comme un document exclusif ayant fait l'objet d'une "fuite", dans un article embarrassant qui diffame la Chine sur les origines de la COVID-19, en déformant le contenu du livre pour soutenir sa propre théorie du complot selon laquelle la Chine était engagée dans l'armement du nouveau coronavirus plusieurs années avant la pandémie.

Les internautes et les experts chinois ont reproché au journal d'avoir perdu son éthique professionnelle en tirant tous les indices possibles pour soutenir son propre récit politique.

Citant un soi-disant document ayant fait l'objet d'une fuite et obtenu par le département d'État U.S, The Australian a affirmé que la Chine avait cherché à savoir si elle pouvait utiliser le coronavirus comme arme cinq ans avant la pandémie de la COVID-19, et a même considéré ce document comme une preuve de l'intérêt de la Chine pour les armes biologiques.

Pourtant, le Global Times a découvert que le document divulgué mentionné par The Australian était un livre intitulé The Unnatural Origin of SARS and New Species of Man-Made Viruses as Genetic Bioweapon. Il a été publié par le médecin militaire Xu Dezhong en 2015 et est en vente sur Amazon, bien qu'il soit en rupture de stock. Le livre suggère que l'épidémie de SRAS survenue en Chine en 2002 et 2004 est due à une modification génétique non naturelle provenant de l'étranger.

Un livre universitaire qui explore le bioterrorisme et les possibilités d'utilisation de virus dans la guerre a été interprété comme une théorie du complot par The Australian, qui a l'intention délibérée et maligne d'inventer des prétextes pour salir la Chine, a déclaré Chen Hong, professeur et directeur du Centre d'études australiennes de l'Université normale de Chine orientale, au Global Times dimanche.

C'est une honte pour les forces anti-chinoises en Australie de soutenir leur propre idéologie contre la Chine au détriment de l'éthique journalistique professionnelle de base, en conspirant pour déformer le sens réel du livre, a déclaré Chen.

Le livre allègue, preuves à l'appui, comment des laboratoires d'armes biologiques à l'étranger ont réussi à transférer le virus à des civettes ou à d'autres mammifères, et comment les animaux ont été introduits sur les marchés du sud de la Chine à l'époque. Le sujet et l'argument central du livre n'ont rien à voir avec le rapport de The Australian affirmant que la Chine fabriquait des armes contre le virus du SRAS cinq ans avant la pandémie de la COVID-19...

