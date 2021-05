Un nouvel article d'un ancien rédacteur scientifique du New York Times affirme que la théorie de la fuite d'un laboratoire est plus plausible que la théorie de l'origine naturelle (Lockdown Sceptics)

Un nouvel article d'un ancien rédacteur scientifique du New York Times affirme que la théorie de la fuite d'un laboratoire est plus plausible que la théorie de l'origine naturelle. Article originel : New Article by ex-New York Times Science Writer Claims Lab Leak Theory Is More Plausible Than Natural Origin Theory Par Noah Carl Lockdown Sceptics 3 mai 2021

L'ancien rédacteur scientifique du New York Times, Nicholas Wade, n'est pas étranger à la controverse autour de la Covid. Il vient d'écrire un long essai dans lequel il soutient que l'hypothèse de la "fuite d'un laboratoire" est plus plausible que la théorie de "l'origine naturelle".



Comme les lecteurs le savent peut-être, il existe deux grandes théories sur l'origine du SRAS-CoV-2. La première soutient que le virus est apparu chez les chauves-souris et qu'il est ensuite passé à l'homme, très probablement via une espèce hôte intermédiaire inconnue. L'autre affirme que le virus est apparu dans un laboratoire, mais qu'il s'est échappé accidentellement, peut-être en raison de protocoles de sécurité inadéquats.

Au début de la pandémie, l'hypothèse de la fuite d'un laboratoire a été rejetée comme une "théorie du complot" par de nombreux scientifiques et une grande partie de la presse grand public. Depuis lors, toutefois, de plus en plus d'éléments sont apparus qui jettent le doute sur la théorie alternative de l'origine naturelle.

En janvier, le New York Magazine a publié un long essai du journaliste Nicholas Baker, qui soutenait provisoirement que la théorie de la fuite d'un laboratoire pouvait être juste. Puis, en mars, Undark a publié un article de l'écrivain scientifique Charles Schmidt, soulignant que l'origine du virus reste une question ouverte. Fin mars, le Telegraph a publié un article similaire de l'auteur Matt Ridley et de la biologiste Alina Chan. (Ridley est d'ailleurs en train d'écrire un livre sur l'origine de la pandémie intitulé Viral, dont la publication est prévue dans le courant de l'année).



Dans son nouvel essai, Wade adopte un ton plus ferme. Bien qu'il reconnaisse "qu'il n'y a pas de preuve directe pour l'une ou l'autre théorie", il maintient que la théorie de la fuite d'un laboratoire fournit une bien meilleure explication des faits disponibles. Comme le note Wade :

Il est établi que les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan ont mené des expériences de gain de fonction visant à faire en sorte que les coronavirus infectent des cellules humaines et des souris humanisées. C'est exactement le genre d'expérience à partir de laquelle un virus semblable au SRAS2 aurait pu émerger. Les chercheurs n'étaient pas vaccinés contre les virus étudiés et ils travaillaient dans les conditions de sécurité minimales d'un laboratoire BSL2. L'échappement d'un virus ne serait donc pas du tout surprenant. Dans toute la Chine, la pandémie a éclaté aux portes de l'institut de Wuhan. Le virus était déjà bien adapté aux humains, comme prévu pour un virus cultivé sur des souris humanisées. Il possédait une amélioration inhabituelle, un site de clivage de la furine, qu'aucun autre bêta-coronavirus connu ne possède, et ce site comprenait un double codon arginine également inconnu chez les bêta-coronavirus.



En revanche, il existe plusieurs éléments de preuve que la théorie de l'origine naturelle a beaucoup de mal à expliquer :

Personne n'a trouvé la population de chauves-souris qui était la source du SRAS2, si tant est qu'elle ait jamais infecté des chauves-souris. Aucun hôte intermédiaire ne s'est présenté, malgré les recherches intensives menées par les autorités chinoises, qui ont notamment permis de tester 80 000 animaux. Rien ne prouve que le virus ait effectué de multiples sauts indépendants de son hôte intermédiaire vers l'homme, comme l'ont fait les virus du SRAS1 et du MERS. Rien dans les registres de surveillance des hôpitaux n'indique que l'épidémie ait pris de l'ampleur dans la population à mesure que le virus évoluait. Rien ne permet d'expliquer pourquoi une épidémie naturelle s'est déclarée à Wuhan et nulle part ailleurs. On ne sait pas non plus comment le virus a acquis son site de clivage de la furine, qu'aucun autre bêta-coronavirus ne possède, ni pourquoi ce site est composé de codons préférés par l'homme.



Bien que certains scientifiques affirment que nous ne pourrons jamais déterminer l'origine exacte du SRAS-CoV-2, le débat se poursuivra sans aucun doute dans les semaines et les mois à venir. En attendant, l'essai de Wade mérite d'être lu dans son intégralité.