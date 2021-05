Une étude confidentielle a révélé que la COVID-19 pourrait provenir d'un laboratoire chinois (ABC7)

Abc7 rapporte une enquête menée par le Lawrence Livermore National Laboratory, une institution étatsunienne de recherche en biodéfense, qui a conclu que le virus pourrait effectivement provenir du laboratoire de Wuhan. L'article est intitulé "Classified study found COVID-19 could have originated in Chinese lab” ("Une étude confidentielle a révélé que la COVID-19 pourrait provenir d'un laboratoire chinois").

Enfin, Nicholas Wade, ancien rédacteur scientifique du New York Times, a écrit un article pour Medium il y a quelques jours, émettant la même hypothèse. Lockdown Sceptics en a fait un résumé que vous pouvez lire ici : Un nouvel article d'un ancien rédacteur scientifique du New York Times affirme que la théorie de la fuite d'un laboratoire est plus plausible que la théorie de l'origine naturelle

Enfin dans le Daily Mail, le Dr Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN, soutient la même hypothèse que l'ancien directeur des CDC étatsuniens :

- Le Dr Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN, soutient la théorie "informée" de Robert Redfield, ancien directeur du CDC, selon laquelle la COVID se serait échappée du laboratoire de Wuhan (Daily Mail)

Bande de complotistes va !