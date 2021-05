Une étude de grande envergure révèle une "surabondance de patients admis à l'hôpital avec la Covid dans les sept jours suivant la vaccination" (Lockdown Sceptics)

Une étude de grande envergure révèle une "surabondance de patients admis à l'hôpital avec la Covid dans les sept jours suivant la vaccination" Article originel : Major Study Finds “Abundance of Patients Admitted to Hospital With Covid Within Seven Days of Vaccination” Par Will Jones Lockdown Sceptics 1.05.21

Une nouvelle étude sur les patients hospitalisés avec la Covid a révélé une fois de plus un pic d'infections post-vaccination - ce que les auteurs appellent "une abondance de patients admis à l'hôpital dans les sept jours suivant la vaccination".

Le réseau d'information clinique COVID-19 (CO-CIN) du consortium ISARIC4C a recruté 52 280 patients présentant la Covid qui ont été admis à l'hôpital entre le 8 décembre et le 10 avril. Parmi eux, 3 842 avaient reçu au moins leur première dose de vaccin, soit 7,3 % ou un patient sur 14.

Les chercheurs ont constaté que le délai médian entre la réception d'une première dose de vaccin et l'apparition des symptômes du Covid était de neuf jours. Comme le délai médian entre l'infection et l'apparition des symptômes est de cinq jours, cela suggère que la majorité des personnes ont contracté la maladie dans les jours qui ont suivi la vaccination.

Le graphique ci-dessus montre combien de patients vaccinés contre la Covid ont présenté des symptômes chaque jour depuis la vaccination. Notez le pic massif le jour de la vaccination et les trois jours suivants. Bien que les auteurs ne le disent pas avec autant de mots, il est clair que les vaccins provoquent les symptômes. Sinon, pourquoi la fréquence d'apparition des symptômes augmenterait-elle de 500 % entre le jour précédant la vaccination, le jour de la vaccination et les jours suivants ?

Les auteurs proposent quelques explications potentielles. Ils suggèrent que les personnes âgées et vulnérables qui faisaient écran peuvent avoir été infectées par l'exposition liée au programme de vaccination. Ou peut-être ont-elles cessé de se protéger ou de faire attention dès qu'elles ont été vaccinées, pensant à tort qu'elles étaient immunisées.

Les auteurs évoquent également la possibilité que des cas récents de COVID-19 asymptomatiques ou légers puissent être déclenchés par la vaccination en "symptômes assimilables à ceux de la COVID-19, y compris la fièvre".



Le codirecteur de l'étude, le Dr Calum Semple, professeur en santé infantile et en médecine des épidémies à l'Université de Liverpool, a été clair sur sa position à ce sujet, déclarant que le pic indique que "les gens baissent leur garde parce qu'ils ont été vaccinés. Il est prouvé ici que les gens supposent malheureusement qu'ils sont protégés très rapidement après la vaccination et ce n'est pas le cas."



Ce changement de comportement a également été mis en cause par Michael Day dans le BMJ en mars. La Dre Clare Craig a écrit une riposte approfondie dans le même journal, en pointant du doigt les données de l'ONS qui montrent que les vaccinés n'ont pas augmenté leurs contacts sociaux et en demandant comment cela pourrait expliquer des pics similaires dans les maisons de soins. Elle a suggéré que d'autres explications étaient plus probables, telles qu'une baisse des globules blancs dans les jours suivant la vaccination, comme cela a été observé dans l'essai Pfizer, ce qui peut supprimer temporairement l'immunité.



Le pic de Covid symptomatique à partir du jour zéro ne peut manifestement pas être expliqué par un changement de comportement et, comme le suggèrent les auteurs, il semble bien que le vaccin ait en quelque sorte redéclenché une infection Covid ancienne ou existante.

La bonne nouvelle de l'étude est que les personnes vaccinées n'ont pas représenté une grande proportion des personnes hospitalisées pour une infection à Covid en décembre et janvier, bien qu'à la fin février et en mars (lorsque toutes les personnes âgées de plus de 65 ans ont été vaccinées), elles représentaient une part importante d'un total beaucoup plus réduit.



Les auteurs notent que la première dose du vaccin ne semble pas réduire le nombre de décès parmi les personnes hospitalisées à haut risque, affirmant que "la mortalité semble rester élevée chez les personnes appartenant aux catégories de vaccination à haut risque qui sont admises à l'hôpital en raison d'une infection symptomatique par le SRAS-CoV-2 (COVID-19) malgré une vaccination effectuée 21 jours ou plus auparavant". Il n'est pas clair s'il s'agit d'un effet temporaire dû aux effets indésirables du vaccin ou d'une lacune permanente dans la protection qu'il offre.



Combien de temps encore les gouvernements et les scientifiques peuvent-ils ignorer les preuves de la flambée des infections post-vaccinales, constatée dans de nombreuses études ? Quand cesseront-ils de blâmer paresseusement les gens de se faire infecter et s'engageront-ils à enquêter correctement sur le sujet ?

Par Will Jones / 1 mai 2021 - 01.57