Une étude du journal scientifique "Nature" identifie un anticorps provenant d'une infection par le rhume qui réagit au virus de la COVID (Columbus Daily Times)

Une étude identifie un anticorps provenant d'une infection par le rhume qui réagit à la COVID.

Article originel : Study identifies antibody from common cold infection that reacts to COVID

Columbus Daily Times, 30.05.21

---

Note de SLT : Nous avions écrit dès avril 2020 qu'il pouvait y avoir une réaction croisée entre les coronavirus "anodins" du rhume et celui de la Covid-19 notamment pour le dépistage par les tests PCR. Une étude de Nature vient de valider l'hypothèse d'une immunité acquise contre la Covid suite au développement de rhumes bénins. Hypothèse avancée par de nombreux experts depuis longtemps. En effet, des chercheurs ont détecté un anticorps réagissant au Sras-Cov-2, au Sras-Cov-1 et à 4 autres coronavirus du rhume. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les enfants (mais non exclusivement) habitués aux rhumes à répétition pourraient être immunisés déjà contre la Covid en raison de la production de cet anticorps aux réactions croisées.

---

La plupart des Etatsuniens ont été exposés à différents coronavirus avant la pandémie de la COVID-19, ce qui pourrait entraîner le déclenchement d'un certain anticorps en cas d'infection par la COVID-19, selon une nouvelle étude scientifique. Publiée dans la revue scientifique Nature Communications, l'étude évaluée par des pairs a examiné comment le système immunitaire de l'organisme réagissait à la COVID-19 après une exposition préalable à l'un des au moins quatre autres coronavirus courants aux États-Unis et qui déclenchent la maladie relativement bénigne connue sous le nom de rhume. L'étude a révélé que l'anticorps en question réagit non seulement au SRAS-CoV-2, qui cause la COVID-19, mais aussi au SRAS-CoV-1, qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Selon Raiees Andrabi, auteur principal de l'étude et chercheur au département d'immunologie et de microbiologie du Scripps Research Institute, cet anticorps est probablement produit par une cellule b à mémoire qui a été exposée au rhume, selon le site web News Medical. Ces cellules sont des éléments essentiels du système immunitaire et ont pour fonction de se souvenir des maladies qui ont déjà pénétré dans l'organisme... Lire la suite