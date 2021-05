Une mère de 25 ans est placée dans un coma pour des soins intensifs après qu'une réaction "très rare" au deuxième vaccin contre la Covid Pfizer ait provoqué des chocs anaphylactiques terrifiants (Daily Mail)

Une mère de 25 ans est placée dans un coma de soins intensifs après qu'une réaction "très rare" au deuxième vaccin contre la Covid Pfizer ait provoqué des chocs anaphylactiques terrifiants.

Article originel : Mother, 25, is put into intensive care coma after 'very rare' reaction to second Covid Pfizer jab caused terrifying anaphylactic shocks

Daily Mail, 27.05.21





Kirsty Hext, 25 ans, a subi 14 chocs anaphylactiques depuis son vaccin.

Elle a également eu une crise et s'est fracturé le poignet, la jambe et la pommette après être tombée.

Elle est toujours à l'hôpital après avoir subi le dernier choc anaphylactique...

Lire la suite