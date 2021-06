Une nouvelle découverte scientifique identifie un mécanisme possible concernant la survenue des caillots sanguins dus aux vaccins (21st Century Wired)

Une nouvelle découverte scientifique identifie un mécanisme possible concernant la survenue des caillots sanguins dus aux vaccins.

Article originel : New Scientific Finding Identifies Possible Mechanism for Vaccine Blood Clots

21stCentury Wired

Ce qui suit est une mise à jour extrêmement importante concernant le risque posé par le déploiement public actuel des vaccins expérimentaux non homologués contre la Covid dans le monde entier.