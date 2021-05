Une nouvelle ruée vers l'Afrique ? Les événements en Éthiopie montrent comment les Etats-Unis et la Chine se livrent une guerre d'influence par procuration sur le continent (RT)

Une nouvelle ruée vers l'Afrique ? Les événements en Éthiopie montrent comment les Etats-Unis et la Chine se livrent une guerre d'influence par procuration sur le continent.

Article originel : A new scramble for Africa? Events in Ethiopia show how America and China are fighting a proxy war for influence on the continent

Par Tom Fowdy*

RT

Washington a longtemps considéré le pays comme un partenaire crucial dans une région clé, mais les nouvelles sanctions qu'il vient d'imposer au gouvernement d'Addis-Abeba pourraient se retourner contre lui et le rapprocher de Pékin. Le week-end a été marqué par des développements extraordinaires dans les relations de Washington avec l'Éthiopie, qui ont également été de nature contradictoire. Samedi, la Société étatsunienne de financement du développement international (DFC) a obtenu un contrat avec un consortium d'entreprises pour financer le réseau 5G du pays, à condition que l'argent ne soit pas utilisé pour les géants chinois des télécommunications Huawei et ZTE.

Le lendemain, le département d'État a imposé des sanctions radicales au gouvernement et à l'armée éthiopiens, ainsi qu'une réduction de l'aide internationale, en raison de ce qu'il considère comme des violations des droits de l'homme dans la région du Tigré, où l'Éthiopie est en conflit avec un gouvernement régional rebelle. Selon Bloomberg, ces sanctions pourraient s'étendre au blocage des prêts accordés au pays par le FMI et la Banque mondiale. Les sanctions représentent un tournant potentiel dans les relations étatsuno-éthiopiennes, qui se sont dégradées depuis l'éclatement du conflit sanglant du Tigré en novembre dernier. Des milliers de personnes ont été tuées et environ deux millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer. De nombreux rapports font état d'atrocités, de violences ethniques et de crimes de guerre présumés commis contre des populations civiles. Washington considère depuis longtemps l'Éthiopie comme un partenaire essentiel en Afrique de l'Est, craignant que toute déstabilisation de la région n'aide les groupes militants islamiques tels qu'Al-Qaida et Al Shabaab, n'attise les tensions ethniques et ne menace la liberté de mouvement en mer Rouge. Comment comprendre les démarches contradictoires de Washington à l'égard du pays ? Le président Biden a manifestement subi une certaine pression du Congrès pour agir sur la guerre civile. Cependant, la situation est parfaitement illustrée par un mot : la Chine.

Les États-Unis veulent faire des incursions en Afrique pour contrecarrer et concurrencer les relations douces que Pékin entretient avec de nombreux pays de ce continent. Washington envisage sa politique étrangère à travers le prisme de cette rivalité ; lorsque le secrétaire d'État U.S Antony Blinken s'est récemment entretenu avec les dirigeants du Nigeria et du Kenya, il a averti les nations africaines de se méfier de Pékin. Pour tenter d'affirmer sa domination stratégique, Washington se tourne vers son modus operandi classique qui consiste à utiliser simultanément les sanctions comme levier pour influencer la politique étrangère de l'Éthiopie, tout en utilisant la dette comme moyen d'obtenir des mouvements politiques en sa faveur et de renforcer le secteur privé, notamment contre Pékin.

La DFC, la banque de développement étatsunienne, est à surveiller. Établie en 2019, elle est une branche du gouvernement étatsunien créée pour tenter de rivaliser avec l'initiative chinoise Belt and Road (BRI) en investissant dans les pays en développement. Cependant, elle présente un angle politique et idéologique plus explicite que le programme de Pékin dans la mesure où elle exige la conformité aux préférences stratégiques étatsuniennes en échange de prêts à faible taux d'intérêt et de privatisations forcées au profit des entreprises étatsuniennes. La BRI utilise des entreprises d'État pour construire des projets, tandis que le DFC fait appel au secteur privé étatsunien. Par exemple, au début de l'année, le DFC a négocié un accord avec le gouvernement néolibéral de l'Équateur : il lui a proposé de rembourser sa dette à la Chine en échange de son adhésion à l'initiative "Clean Network" (qui exclut Huawei et ZTE du réseau 5G du pays) et de la privatisation des compagnies pétrolières équatoriennes au profit d'investisseurs étatsuniens. Cela reflète en partie le modèle de prêt négocié par les institutions de Bretton Woods dans les années 1980, comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui ont également tiré parti des changements économiques néolibéraux dans les années 1980 qui ont affaibli les économies nationales en Afrique, mais ont donné du pouvoir aux investisseurs étrangers en Occident.

Il s'agit d'un contraste intéressant, et peut-être ironique, avec ce que les États-Unis ont qualifié de "diplomatie du piège de la dette" ou de "prêt prédateur" de la Chine. Pourtant, Washington utilise simultanément des prêts conditionnels et des sanctions avec l'Éthiopie, dans une tentative flagrante de s'assurer une influence croissante sur le pays. Par exemple, l'allègement des sanctions peut, à terme, être négocié en échange du respect d'objectifs anti-chinois, ce que les Etats-Unis n'ont guère réussi à faire en Afrique, où de nombreux pays se sont depuis longtemps orientés vers Pékin, non seulement parce qu'il s'agit d'une source de capitaux faciles, mais aussi en raison du principe de non-ingérence de la Chine.

Ceci, bien sûr, met en évidence certains des obstacles qui attendent les États-Unis en Éthiopie. Les sanctions qu'ils ont imposées ne plairont pas au gouvernement du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Son armée étant sanctionnée, vers quels pays l'Éthiopie va-t-elle se tourner pour se procurer des armes ? Et lesquels soutiennent également l'idée de "souveraineté" ? Les réponses sont, bien sûr, la Chine et, dans une moindre mesure, la Russie. Cela peut signifier que si l'Éthiopie et d'autres pays peuvent tirer parti des investissements étatsuniens, ceux-ci peuvent avoir un prix inacceptable s'ils s'accompagnent d'une ingérence politique. Toutefois, cela peut également fournir aux pays africains un outil leur permettant de négocier plus franchement que Pékin. Il s'agit d'un accord que les Chinois suivront de près, et ils seront certainement préoccupés par le fait que les États-Unis fassent de nouvelles incursions sur le continent africain. Dans ce cas, les responsables de la politique étrangère peuvent qualifier ces nouveaux développements de nouvelle "ruée vers l'Afrique", mais cela implique de nier l'action des nations africaines elles-mêmes dans la course à l'influence entre superpuissances.

Quoi qu'il en soit, les États-Unis ont défini une stratégie claire pour l'Éthiopie : Affaiblir l'État (qui est souvent le plus favorable à la Chine), renforcer le secteur privé et utiliser ensuite les sanctions pour imposer leur propre vision de la refonte de ce pays africain souvent tumultueux. Seul le temps nous dira quels seront les résultats et quelle superpuissance sortira finalement victorieuse sur le continent africain.

*Tom Fowdy ; est un écrivain britannique et un analyste de la politique et des relations internationales, spécialisé dans l'Asie de l'Est.