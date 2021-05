Une pandémie de censure (SPR)

Pendant la pandémie de coronavirus, la manipulation et la censure bien connues sur les principales plates-formes Internet américaines Google / YouTube, Facebook, Twitter et Wikipédia ont atteint des niveaux sans précédent. Les plates-formes prétendent généralement appliquer les directives de l'OMS et des «autorités sanitaires locales», non pas parce qu'elles sont correctes - elles se sont généralement trompées - mais parce qu'elles sont jugées «faisant autorité».



Quelques exemples notables:

Aux États-Unis , YouTube a supprimé une vidéo du témoignage officiel du Sénat de médecins américains sur l'importance d'un traitement précoce fondé sur des preuves, contrée par la FDA américaine, le NIH et le CDC. En Allemagne , Google et YouTube ont silencieusement supprimé les vidéos ironiques anti-verrouillage des acteurs de la télévision allemands de leurs résultats de recherche (une technique de manipulation classique de Google / YouTube). Auparavant, YouTube avait déjà supprimé certaines des plus grandes chaînes de médias indépendantes allemandes. En Suisse , dans ce qui a peut-être été une première mondiale, les autorités suisses ont apparemment demandé à YouTube de supprimer cinq minutes d'une diffusion en direct - sans en informer le streamer - qui montrait comment la police suisse avait piégé et détenu un journaliste indépendant lors d'une manifestation anti-répression. Facebook a supprimé un groupe de 120 000 membres signalant et discutant des événements indésirables liés au vaccin covid et ajoute notoirement des notes «les vaccins sont sûrs» aux messages de personnes pleurant le décès d'un membre de leur famille après la vaccination. Wikipédia , dont les rédacteurs et administrateurs pour la plupart anonymes ont été exposés à plusieurs reprises en tant qu'employés ou agents de relations publiques de sociétés pharmaceutiques (ou d'agents du renseignement britannique), a poussé la désinformation officielle et supprimé la dissidence tout au long de la pandémie.

La solution à cette situation est cependant assez simple. Les internautes avancés ne doivent jamais utiliser la recherche Google, sur aucun appareil, à moins qu'ils ne souhaitent surveiller l'étendue actuelle de la censure; ils ne devraient jamais utiliser Internet sans publicité ni bloqueur de suivi; et ils devraient toujours essayer d'utiliser des alternatives à YouTube, Facebook et Twitter, à la fois en tant que producteurs de contenu et en tant que consommateurs.