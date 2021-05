Une vitamine contre la désinformation (SPR)

Ceux qui se sont appuyés sur les médias traditionnels lors de la pandémie de Corona ont été une fois de plus trompés de A à Z. Un exemple récent illustre une fois de plus de manière impressionnante comment fonctionne la machinerie de propagande des agences, des médias et des "vérificateurs de faits".

Cette semaine, par exemple, de nombreux médias en Allemagne, en Suisse et en Autriche ont rapporté presque simultanément et dans une formulation presque identique que la vitamine D ne réduit pas "le risque de la Covid" selon une nouvelle étude. Tout d'abord, comment une telle "synchronisation" généralisée de médias apparemment indépendants peut-elle réussir, qu'il s'agisse de sujets médicaux ou politiques ?