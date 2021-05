UNITE FOR FREEDOM - Immense manifestation de milliers de personnes à Londres pour dire non au passeport vaccinal et au confinement (Vidéos)

"Contrairement à la dernière manifestation contre les confinements, le rassemblement Unite for Freedom de samedi a bénéficié d'une certaine couverture médiatique. Celle-ci s'est, bien sûr, concentrée sur les anti-vaxx et les théoriciens du complot. Les manifestants tenaient des pancartes disant : "Mon corps, mon choix", "nous ne consentons pas" et "vous n'avez aucun pouvoir sur nous". La police métropolitaine, préoccupée par la tenue simultanée d'une manifestation contre le projet de loi sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux, a "exhorté les gens à respecter les restrictions applicables aux grands rassemblements".

EN DIRECT : Les sceptiques de COVID organisent un rassemblement "Unite for Freedom" à Londres Des manifestants, dont des sceptiques de la COVID, se rassemblent contre les actions et les réglementations gouvernementales liées à la pandémie, à Londres, le samedi 29 mai, sous la bannière suivante "Unite For Freedom" ("Uni pour la liberté")

LIVE: COVID sceptics stage 'Unite for Freedom' rally in London Protesters, including COVID sceptics, rally against pandemic-related government actions and regulations in London on Saturday, May 29, under the banner