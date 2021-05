Vacciner les enfants contre la Covid est un crime contre l'humanité (Conservative Woman)

"Administrer un nouveau vaccin, développé avec une nouvelle technologie, à une génération entière de nos enfants pour une maladie pour laquelle ils n'ont besoin d'aucun traitement et sans connaître ses effets secondaires à plus long terme est inadmissible", écrit George Cooper pour Conservative Woman dans un article intitulé “Vaccinating children is a crime against humanity”(""Vacciner les enfants est un crime contre l'humanité").