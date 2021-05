[Vidéo] L'appel d'une médecin aux médecins : N'oubliez pas le serment d'Hippocrate (Conservative Woman)

L'un des intervenants, la Dre Tess Lawrie, a fait un plaidoyer passionné sur ce point à la fin de la conférence. Elle a supplié les médecins de s'engager dans cette cause. Sa détermination à maintenir une communication froide et sans émotion, à aller droit au but sans s'effondrer, est presque déchirante. Vous verrez à quel point elle est une femme impressionnante en regardant son discours ci-dessous. Quiconque écoute son explication concise de la façon dont la recherche scientifique et médicale a été corrompue, dont les médecins se sont retrouvés dans l'incapacité de traiter des patients qu'ils auraient pu aider et sauver, et son rappel aux collègues médecins de leur serment d'Hippocrate, ne peut qu'être ému. Une transcription suit la vidéo.

Pourtant, ces deux médicaments, malgré un tel plaidoyer professionnel, et malgré leur utilisation répandue et efficace ailleurs, continuent d'être ignorés , rejetés ou interdits d'utilisation en Occident.

Certains d'entre vous se souviennent peut-être d'un blog que j'ai écrit en janvier dans lequel je rapportais l'avis du professeur australien de pathologie Robert Clancy selon lequel, les vaccins étant expérimentaux et susceptibles de ne pas être efficaces, la santé publique devait se tourner vers le traitement. Selon lui, deux médicaments ont fait leurs preuves, s'ils sont utilisés à un stade précoce, pour réduire les hospitalisations et les décès. Il s'agissait de l'hydroxychloroquine (HCQ) et de l'ivermectine (IVM), les essais les plus efficaces comprenant des nutraceutiques, du zinc et des antibiotiques intracellulaires, et montrant qu'ils peuvent être utilisés comme médicaments prophylactiques ou thérapeutiques. Clancy a fait valoir qu'après des débuts incertains, une base de données impressionnante s'est accumulée, qui soutient fortement leur utilisation et que, avec ou sans vaccins, ils sauveront des vies.

L'appel d'une médecin aux médecins : N'oubliez pas le serment d'Hippocrate Article originel : A doctor’s plea to doctors: Remember our Hippocratic Oath Par Kathy Gyngell Conservative Woman, 7.05.21

IICC conference end - Dr Lawrie's Speech Dr Tess Lawrie wraps up the 1st International IVM conference. This is her powerful speech. 8.2 minutes / Fin de la conférence IICC - Discours de la Dre Lawrie. La Dr Tess Lawrie clôture la 1ère conférence internationale IVM. Voici son puissant discours. 8.2 minutes.

Ceci est une transcription de l'allocution de la Dre Lawrie :

Avant de terminer, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur l'ivermectine et l'état des lieux de la médecine factuelle. En tant que scientifique chargé de fournir des preuves selon les principes de la médecine fondée sur les preuves, j'ai pris conscience que l'approche hiérarchique de la synthèse des preuves, où les examens systématiques se trouvent au sommet de la pyramide des preuves et l'opinion des experts et le consensus au bas de la pyramide, n'est plus appropriée.

Cela s'explique en partie par le fait que l'intégrité des examens systématiques et des méta-analyses s'est dégradée en raison des exigences croissantes concernant la conduite d'essais contrôlés randomisés, considérés comme l'étalon-or des études cliniques qui favorisent l'industrie pharmaceutique.

Les grands essais randomisés sont devenus extrêmement gourmands en ressources. Les protocoles d'essai et les demandes de subvention de soixante-dix pages nécessitaient des mois de temps et d'expertise pour franchir toutes les étapes nécessaires à leur traitement et à leur autorisation. En outre, ils coûtent des millions de dollars. Ces exigences font le jeu des grandes entreprises pharmaceutiques, qui sont les seules à pouvoir se permettre de tels essais.

Les grands essais cliniques randomisés de médicaments génériques et d'interventions non pharmaceutiques qui mériteraient d'être évalués pour un certain nombre de (le mot n'est pas clair) et de pathologies cancéreuses sont rares parce que, franchement, il n'y a pas d'argent à gagner et il n'y a pas de financement disponible.

D'après mon expérience de l'évaluation des rapports d'essais de nouveaux agents anticancéreux, il est fréquent que les premiers résultats d'essais montrant un bénéfice et conduisant à l'approbation du médicament soient contredits par des preuves ultérieures ne montrant aucun bénéfice. À ce moment-là, le médicament a déjà été homologué et la société pharmaceutique a déjà gagné des milliards.

Pour cette raison, je mets en garde contre l'acceptation sans réserve des données fournies par les développeurs de nouveaux traitements et je suggère fortement qu'elles fassent l'objet d'une évaluation indépendante. Non pas par des universitaires et des institutions recevant des subventions de recherche illimitées et des fonds de l'industrie pharmaceutique et des sociétés pharmaceutiques et caritatives associées, mais par des scientifiques indépendants, objectifs et sans conflits d'intérêts.



Il est temps de reconnaître et d'examiner minutieusement l'implication de l'industrie et des institutions autrefois connues pour leur intégrité scientifique, ainsi que tous les soi-disant partenariats public/privé et les fondations caritatives qui ont facilité la corruption de la science et de notre honorable profession : la guérison.

Ceux qui conçoivent les essais et contrôlent les données contrôlent également les résultats. Il faut donc mettre un terme à ce système et à cette orientation des essais dirigés par l'industrie. Les données des essais en cours et futurs des nouveaux traitements Covid doivent être contrôlées et analysées de manière indépendante. Tout ce qui n'est pas une transparence totale n'est pas digne de confiance.

En ce qui concerne le système de preuves, il faut adopter une nouvelle approche, une approche intégrée des preuves au lieu d'une approche hiérarchique à plusieurs niveaux. Au lieu d'une pyramide, à mon avis, un cercle serait plus approprié où le centre représente le corps intégré de preuves provenant de différentes sources.

L'examen systématique et la méta-analyse des essais randomisés représenteraient alors l'un des nombreux types de preuves, y compris les études d'observation, les données du monde réel, les données quantitatives sur les opinions et les expériences des gens et l'opinion experte des médecins.

Cela permettrait d'éclairer la prise de décision en matière de pratique clinique d'une manière beaucoup plus holistique.