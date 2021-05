[Vidéo] Tucker Carlson : "Combien de personnes meurent par jour suite à la vaccination anti-Covid aux Etats-Unis ?" (Fox News)

Tucker Carlson a posé la question dans son émission sur Fox News. Pour visualiser la vidéo cliquer sur le site de Fox News ici. Carlson prétend que 30 personnes par jour décèdent après avoir pris le vaccin, il se base sur les données de la VAERS mais considère que chaque décès rapporté par la VAERS (liée aux CDC étatsuniens) sont dus aux vaccins. C'est effectivement aussi stupide que de dire que chaque décès d'une personne avec un test Covid positif ou présentant des signes de la Covid est du à la Covid.

Lire dans le Daily Mail : - Carlson claims '30 people a day are dying after getting COVID vaccine'

"L'animateur de Fox News a exprimé sa colère après que le président Joe Biden ait encouragé les gens à se faire vacciner, affirmant que la "pression sociale est énorme". Carlson a déclaré que de nombreux téléspectateurs se sont fait vacciner - "et c'est tant mieux" - mais que les gens n'étaient pas suffisamment informés des risques potentiels. Carlson a ensuite cité les données du Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) - un site géré par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui enregistre toute réaction indésirable à un vaccin.

Carlson a souligné que, selon les statistiques du VAERS, 3 362 personnes sont décédées après avoir reçu un vaccin COVID aux États-Unis entre décembre et avril 23.

Cela représente une moyenne d'environ 30 personnes par jour", a-t-il déclaré.

Mais les professionnels de la santé ont déclaré qu'il déformait les données du VAERS.

Ils ont fait remarquer que la base de données du VAERS est truffée d'avertissements, qui soulignent qu'une personne qui meurt après avoir reçu un vaccin n'est pas la même que celle qui meurt à cause d'un vaccin.

Selon le CDC, 148 millions d'Etatsuniens ont été vaccinés à ce jour, avec des avantages considérables pour la santé de la nation. Les experts de la santé ont souligné que les risques ont été étudiés et jugés minimes."