[Vidéo] Un membre senior du conseil d'administration du NHS nous met en garde : Arrêtez le génocide ou nos enfants seront les prochains (UK Column)

Un membre senior du conseil d'administration du NHS nous met en garde : Arrêtez le génocide ou nos enfants seront les prochains Article originel : Senior NHS Board Member Warns: Stop The Genocide Or Our Children Are Next UK Column, 18.04.21

Le membre senior du conseil d'administration du NHS (National Health Service, service de santé britannique) prévient que le gouvernement contrôle désormais le NHS, et que c'est le gouvernement qui dicte en fait ce que le NHS doit faire pendant les mesures d'urgence de la Covid. Elle affirme que le résultat des politiques de vaccination et de Covid imposées par le gouvernement peut être décrit comme un génocide. Les messages du gouvernement à ses collègues du NHS leur enlèvent toute capacité de pensée rationnelle, et ils sont effectivement contrôlés par l'esprit pour mettre en œuvre des politiques que, dans des moments plus rationnels, ils contesteraient comme étant mauvaises. La peur prévaut, et on attend d'elle et de ses collègues du conseil d'administration qu'ils respectent une ligne politique non écrite, définie principalement lors de conférences téléphoniques sans trace écrite. Elle prévient que si ses collègues en difficulté ne s'expriment pas, "vos enfants seront les prochains".

Notre directeur général a donc discuté de nos préoccupations, et je peux dire que d'autres conseils ont eu les mêmes discussions, et en résumé, ce qu'on nous a dit en décembre, c'est : "Si vous refusez de coopérer à la mise en place de ce système, nous vous retirerons". Et cela n'a pas été dit explicitement, et cela n'a pas été mis dans les e-mails, mais il a certainement été très bien indiqué que c'était le cas.

À l'époque, nous avons eu de nombreuses discussions, en tant que conseil d'administration, sur nos inquiétudes à ce sujet. N'oubliez pas que lorsque le NHS fait l'objet de mesures d'urgence, ce qui est et a été le cas, le gouvernement est en mesure de contrôler étroitement les activités du NHS et de lui dicter beaucoup plus de choses que s'il n'était pas en situation d'urgence.

En novembre, il est devenu clair pour moi, et pour quelques autres collègues que je connais dans d'autres NHS Boards, que l'on allait nous demander de déployer complètement ce vaccin - et aussi qu'il y avait vraiment des problèmes de sécurité à long terme, et des choses que nous ne savions pas. Nous avons donc été surpris par l'ampleur et la rapidité de l'opération.

Et puis les traitements ont complètement disparu, et les discussions sur les vaccins se sont accélérées, et en novembre, nous avons vraiment commencé à parler de manière prédominante. Et, je veux dire, vous ne pouvez pas l'appeler un vaccin, parce qu'il ne répond pas à la définition, donc je vais l'appeler une injection, mais je m'assure juste que tout le monde est sur la même longueur d'onde que moi.

Lanceur d'alerte : OK, merci. Donc, je suppose que lorsque le Coronavirus a commencé, et lorsqu'il est arrivé au Royaume-Uni - en mars de l'année dernière - évidemment les conversations portaient principalement sur les mesures pour arrêter l'infection, les prévisions, vous savez, "voici ce que nous prévoyons qui va se passer", vous savez, "comment gérer les services". C'est ce qui se passait, puis, au cours de l'été, on a commencé à parler un peu du développement de vaccins et de traitements potentiels, etc.

Lanceur d'alerte : Oui, merci. J'ai écouté - je crois que c'était votre émission de mercredi [14 avril] - le témoignage de l'infirmière que vous avez diffusé , et il m'a vraiment touché. J'ai vraiment eu mal au cœur et j'ai compris ce qu'elle traversait. Vous savez, elle avait manifestement une connaissance du NHS à l'échelle du Royaume-Uni, et une grande connaissance de ce qui se passe dans son travail.

Brian Gerrish : J'ai été contacté par un professionnel du NHS qui aimerait me parler de ce qui se passe dans le NHS. Donc, sans plus attendre, passons à notre interlocuteur d'aujourd'hui.

Brian Gerrish : Donc c'était essentiellement une menace voilée. Je pense que vous appelleriez cela une menace voilée.



Lanceur d'alerte : Oui. Et le deuxième défi que nous avons eu, et qui a été au centre de beaucoup de nos discussions, c'est que même si nous ne le faisions pas - si nous disions " Écoutez, nous ne le ferons pas " - alors le public que nous servons serait très en colère, ou la majorité du public que nous servons : certainement pas tous, mais la majorité du public que nous servons, aurait été très en colère à ce moment-là et aurait probablement essayé d'aider à notre retrait, parce qu'ils le voulaient, et comment osons-nous essayer de les en empêcher !

À ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit : "Je peux soit partir, parce que je ne suis pas d'accord, soit rester et consacrer mon énergie à des choses comme le consentement éclairé, à veiller à ce que nous saisissions correctement les effets secondaires, à donner des informations équilibrées au public pour qu'il puisse prendre une décision éclairée". Et, vous savez, les gens allaient prendre ça quoi que je fasse, mais peut-être qu'en étant là et en essayant de me concentrer sur ces domaines, je pourrais faire la différence.

C'était donc ma position à l'époque, et puis, au fil des mois, la pression du gouvernement n'a cessé de croître, et j'ai contesté à plusieurs reprises, et la plupart du temps, c'est balayé d'un revers de main ; parfois, les gens sont très désinvoltes en retour ; et parfois, c'est le silence. Mais je continue à essayer de contester, en utilisant les propres données du gouvernement, en utilisant certaines des politiques, en examinant même cet énorme problème de la Covid qui prend le dessus sur tout, de sorte que tous les autres services de santé ne fonctionnent pas comme ils le devraient.

Et ce dont j'ai été témoin, vraiment, parallèlement à cela, c'est une augmentation massive de la propagande, de fausses déclarations à ce sujet, un manque total de consentement éclairé, des effets secondaires non signalés par les patients et le personnel du NHS, et cette normalisation de "Si vous êtes au lit pendant deux jours, c'est OK"( !) Et je ne me souviens pas, lorsque nous avions le vaccin contre la grippe - vous savez, les gens qui se font vacciner contre la grippe il y a quelques années - si vous étiez au lit pendant deux jours après avoir été vacciné contre la grippe, cela n'aurait pas été considéré comme OK ! Mais pour le vaccin contre la Covid, c'est devenu normal.

Brian Gerrish : C'est un point extrêmement intéressant.

Lanceur d'alerte : Mmm. Donc, fondamentalement, après ces discussions - on m'a dit à plus d'une occasion que je pouvais partir si je n'étais pas d'accord, et "Le consensus a été atteint ; nous devons simplement nous y mettre maintenant". Au fil des mois, j'ai constaté que les gens se sentaient de plus en plus à l'aise avec ce déploiement et qu'ils se disaient : "Nous devons simplement nous y mettre, et voici ce que nous devons faire".

Et j'ai été témoin de beaucoup de va-et-vient de la part des gens autour de moi. Des périodes d'inquiétude, puis ils reçoivent les documents du gouvernement, et puis c'est comme, "Oh, c'est bien, c'est bien." Donc, c'est presque comme une bataille interne qui se déroule avec les collègues qui m'entourent, qui leur cause beaucoup de stress et de maladie.

Brian Gerrish : Certains de vos collègues du Conseil ont-ils des inquiétudes sur ce qui se passe ?

Lanceur d'alerte : Oui, et ils le font parfois, mais ce qui semble se passer, c'est que c'est comme des montagnes russes. Il y aura quelque chose que je dirai, ou quelque chose qui se produira, ou quelque chose aux nouvelles qui suscitera des inquiétudes, mais une fois qu'ils auront reçu la ligne du gouvernement, cela se calmera quelque peu. Et c'est ce qui me pose problème. C'est comme une dissonance cognitive où l'inquiétude monte, puis quelqu'un les apaise et leur dit : "C'est bon, non, on a ça, et c'est bon." Et maintenant, nous sommes dans cette sorte de schéma où l'on attend simplement : "Eh bien, quelle est la position du gouvernement sur ce sujet ?"

Je pense que c'est vraiment important, en fait, que les auditeurs comprennent, parce que je pense que beaucoup de gens pensent que le NHS a le contrôle total de la situation, et ne réalisent pas que dans le cadre des mesures d'urgence, on leur dit quoi faire.

Brian Gerrish : C'est un point très important. Et comment leur dit-on ce qu'ils doivent faire ? On peut supposer que la politique vient du gouvernement, mais à qui est-elle transmise ? Est-ce qu'elle va aux directeurs généraux ?