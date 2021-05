[Vidéos] Vaccins anti-Covid: la pointe de l'iceberg (SPR)

Décès toutes causes de 65 ans et plus, 7 jours précédents ( Source: CBS israélienne )

Les dernières nouvelles sur la sécurité et l'efficacité des vaccins contre la covid.

Préface SPR distingue soigneusement entre l'innocuité à court et à long terme, l'efficacité à court et à long terme, les aspects spécifiques à l'âge et au sexe et les questions médicales et politiques. Certaines personnes pourraient préférer une évaluation plus simple et plus en noir et blanc, mais cela ne refléterait pas une réalité complexe.

Asian Influenza Vaccination (USPHS, 1957) These television spots were designed to encourage individual and family vaccination against the Asian flu pandemic of 1957,... / Vaccination contre la grippe asiatique (USPHS, 1957) Ces spots télévisés ont été conçus pour encourager la vaccination individuelle et familiale contre la pandémie de grippe asiatique de 1957...

B. Efficacité des vaccins Un vaccin peut ne pas être particulièrement sûr (par rapport aux normes médicales les plus élevées) et être tout de même assez efficace, du moins à court terme. Cela semble être le cas pour la plupart des vaccins anti-covidés expérimentaux.

La diminution des infections à covidés dans de nombreux États américains et pays européens depuis la fin de l'hiver ou le début du printemps n'a pas été principalement due aux campagnes de vaccination, mais aux effets saisonniers et à d'autres dynamiques épidémiques (qui sont toutes deux bien connues mais mal comprises). Ceci est démontré par le fait que les infections ont diminué simultanément et dans une mesure similaire dans les pays à taux de vaccination plutôt faible, comme l'Afrique du Sud, l'Ukraine, la Moldavie et l'Albanie.

Les données à l'échelle de la population du Royaume - Uni et d'Israël étaient assez difficiles à interpréter , car ces pays menaient leurs campagnes de vaccination parallèlement à une vague d'infection en cours. En fait, leur diminution des infections n'a pas été plus rapide que dans certains pays à faible ou très faible taux de vaccination, comme le Portugal et l'Afrique du Sud. Cependant, depuis la mi-avril environ, le taux d'infection en Israël et au Royaume-Uni est en effet inférieur à celui de la plupart des autres pays.

Malgré ces incertitudes, des études de cohorte indépendantes confirment une efficacité (à court terme) du vaccin après la deuxième dose d'environ 90% chez les personnes jusqu'à 70 ans et environ 65% chez les résidents des maisons de soins (dans le cas du vaccin Pfizer et en termes d'infections). La protection contre les maladies (graves) et la mort peut être encore plus élevée.

De plus, les pays européens qui ont commencé leur campagne de vaccination avant la vague de printemps confirment un très bon effet protecteur même chez les personnes de plus de 80 ans . Par exemple, le graphique ci-dessous montre qu'en Suisse, les hospitalisations en avril des personnes âgées de 40 à 59 ans atteignaient presque le niveau de la deuxième vague, alors que les hospitalisations restaient beaucoup plus faibles chez les personnes âgées de 60 à 79 ans et surtout chez les personnes de 80 ans et plus, qui avaient été vacciné en premier (courbe orange vs courbes rouges).

En revanche, plusieurs pays et plusieurs études ont confirmé que la campagne de vaccination de masse peut elle-même déclencher ou amplifier une vague d'infection , un effet décrit pour la première fois par SPR en février . Plus récemment, cela a été observé aux Seychelles , le pays avec le taux de vaccination le plus élevé au monde, qui est entré dans un autre verrouillage («malgré» un mandat de masque). Très probablement, cet effet est une combinaison de la campagne de vaccination propageant le virus (même dans les groupes à haut risque) et des personnes s'exposant à des risques plus élevés avant une protection complète.

Compte tenu de ce risque de pic d'infection post-première dose, les protocoles de traitement précoce et prophylactique sont toujours pertinents , même - ou surtout - lors des campagnes de vaccination.

Une étude suédoise a révélé que par rapport à la vaccination, une infection antérieure protège aussi bien , voire un peu mieux, contre une nouvelle infection à Sars-CoV-2 (91% contre 86%). Cela peut être dû au fait qu'une infection semble transmettre une immunité «plus large» que les vaccins à base de protéines de pointe.

Suisse: Hospitalisations par tranche d'âge. La différence entre la courbe orange (40-59) et les courbes rouges (60-79 et 80+) dans les deuxième et troisième vagues indique l'efficacité du vaccin dans les groupes d'âge 60+ (Source: BAG )

C. Aspects politiques Un avocat israélien décrit la situation en Israël: « Nous vivons sous la contrainte, la discrimination, le marquage et la division croissantes en deux sociétés civiles selon la« marque verte (laissez-passer) ». Les activités de base telles que le travail, l'éducation, la santé et les loisirs sont devenues un luxe pour les personnes vaccinées uniquement. Et même alors, seulement temporaire. "L'avocat israélien estime qu '" Israël est le "pilote" qui devrait servir d'exemple et de justification pour le monde entier. S'ils persuadent le grand public qu'il y a du «succès» ici, cela se fera partout dans le monde et cela empira pour nous tous. »