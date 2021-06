Actualités de UK Column du 30.06.21. Prochaine étape : variant glouton ou invasion extra-terrestre ? (Vidéo)

Brian Gerrish, Mike Robinson, David Scott and Alex Thomson with today's UK Column News.

00:31 - Vaccine CFR is Higher than Unvaccinated CFR



Mail Article: - https://bit.ly/3w6B2SO



PHE Report: - https://cutt.ly/PmaAUKy









10:09 - UK Genomics Industry



Gov Press Release 01: - https://cutt.ly/3maASF0



Gov Press Release 02: - https://bit.ly/3AdnMid



Web-RADR - https://bit.ly/3hprJYL



WEB-RADR: - https://web-radr.eu/









17:13 - Menstrual Vaccine Adverse Reactions



Times Article: - https://archive.is/sfxti



UKC Yellow Card: - https://yellowcard.ukcolumn.org/yellow-card-reports









22:53 - Adverse Reactions Vary According To European Culture



EudraVigilance: - https://cutt.ly/XmaDI4e



ECDC COVID 19 Tracker: - https://bit.ly/3xdM9L6









33:51 - Frightening People?



Mail Article: - https://bit.ly/2UeUwHk









34:47 - London Pro-Freedom Pro-Medical Choice March Through The Lens of BBC Fake News



BBC Article: - https://archive.is/XaPrd



Frankie McCamley Tweet: - https://twitter.com/Frankie_Mack/status/1408795470529454083



UK Column Response: - https://twitter.com/ukcolumn/status/1409575922479554565



Aerial March Footage: - https://twitter.com/NewtonClarkeUK/status/1408777488399060992



Mail Article: - https://bit.ly/3hjAsLW









01:05:39 - Vaccine Conditional Freedom



Bob Moran tweet: - https://twitter.com/bobscartoons/status/1409521192785088517



Examiner Article: - https://cutt.ly/6maFjjx



NZH Article: - https://bit.ly/3dvlRfo









01:10:19 - Lisbon Court Rules 0.9% Of Alleged Covid 19 Mortality



AFD Article: - https://bit.ly/3qAqvxX



Lisbon Ruling: - https://cutt.ly/LmaFO1q



Marc Van der Vegt Tweet: - https://twitter.com/MarcVegt/status/1410151229238489088



Benny tweet: - https://twitter.com/bennyjohnson/status/1409684067650527233









01:16:55 - WHO Chief Faces Legal Action In India



NBF Article: - https://bit.ly/3xdOXYE



IBA Case: - https://cutt.ly/UmaFLQN



TP Article: - https://bit.ly/3dtUa6N









01:21:04 - Children Sent Home After Faking Tests?



TL Article: - https://cutt.ly/MmaGqbf



USA Today Fact Check: - https://bit.ly/2TfN52O









01:25:00 - Scottish Children Radicalisation Assumed Based Upon Nothing At All



ES Briefing: - https://bit.ly/2TlUJsj









01:29:58 - Avaaz Define Disinformation, Don't Laugh!



Avaaz Report: - https://bit.ly/3y8xkJz









01:31:12 - BIS CBDC Is Fantastic Honest!



BIS Tweet: - https://twitter.com/BIS_org/status/1408320055209832448



BIS Article: - https://bit.ly/2UVNmIz









01:34:38 - MoD Documents "Found" By the BBC As Lunatics Play War Games



BBC Article: - https://archive.is/67GTT



DW Article: - https://cutt.ly/KmaHbeE



SCMP Article: - https://bit.ly/3ymNGP9



Times Article: - https://archive.is/aceTe



Kelin Statement: - https://tass.com/world/1307597



Lavrov Statement: - https://tass.com/politics/1307769









01:48:13 - Is this The End Of The Case Against Assange



Snowden Tweet: - https://twitter.com/Snowden/status/1408847450656415751



Stundin Article: - https://cutt.ly/HmaHBSB









01:49:10 - Florida Building Collapse



ABC Article: - https://cutt.ly/bmaH7ws



Engineering Report: - https://cutt.ly/5maJlqv









01:54:30 - Thumbs Down For GB News



Tom Harwood Tweet: - https://twitter.com/tomhfh/status/1409804136938418180







01:55:16 - One Britain One Nation Song



OBON Song: - https://bit.ly/3qNVKpz



Matt Mason Tweet: - https://twitter.com/MGMasonBooks/status/1407408662495350784