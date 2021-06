Après avis favorable de la CNIL, le gouvernement français pourrait fournir aux médecins généralistes la liste des patients non vaccinés

Selon le Jt de France 2, de 20h, en date du 29.06.21, le gouvernement français pourrait fournir aux médecins généralistes la liste des patients non vaccinés si la CNIL acceptait cette entorse à la liberté individuelle et au secret médical. Tout cela, dans un contexte où la vaccination a atteint un plafond, avec une instrumentalisation par les autorités politico-technocratico-sanitaires du variant Delta, et des Français non vaccinés qui semblent récaciltrant à ce vaccin expérimental à base de thérapie génique. Des médecins généralistes souhaitent soutenir la campagne politico-sanitaire pour vacciner leurs patients récalcitrants en allant les chercher.





JT France 2, 20h, 29.06.21

Covid-19 : les médecins réclament la liste de leurs patients non-vaccinés

Le nombre de prises de rendez-vous pour une première dose de vaccin contre le Covid-19 s'effondre depuis un mois. Pour relancer la campagne, les médecins réclament la liste de leurs patients non-vaccinés, mais la Commission nationale de l'informatique et des libertés doit encore donner son feu vert. Les médecins généralistes souhaitent avoir accès à la liste de leurs patients non-vaccinés. La campagne de vaccination contre le Covid-19 ralentit, et beaucoup de docteurs souhaiteraient pouvoir appeler et tenter de convaincre les retardataires alors qu'une nouvelle vague causée par le variant indien Delta pourrait arriver à la rentrée. "Je pourrais regarder qui j'ai en rendez-vous et vérifier avant si à telle date il est vacciné ou pas, et s'il n'est pas vacciné, insister sur le fait que c'est utile et que c'est un geste solidaire", estime le docteur François Poulain, médecin à Palavas-les-Flots (Hérault)...