Au début de la pandémie, un éminent scientifique a envoyé un courriel au Dr Fauci déclarant que le coronavirus "semble avoir été fabriqué". Après avoir dénoncé cette possibilité dans "Nature", Fauci l'envisage à présent

Dans les courriels, obtenus par BuzzFeed grâce à des enquêtes sur la liberté d'information, le Dr Anderson écrit : "Je dois mentionner qu'après les discussions qui ont eu lieu plus tôt dans la journée, Eddie, Bob, Mike et moi-même trouvons tous que le génome ne correspond pas aux attentes de la théorie de l'évolution. Mais nous devons examiner cela de beaucoup plus près et il y a encore d'autres analyses à faire, donc ces opinions pourraient encore changer."

Selon Lockdown Sceptics, il semble que les opinions aient changé, car six semaines plus tard, le Dr Anderson était l'un des principaux signataires d'une lettre publiée dans Nature qui déclarait : "Les preuves montrent que le SRAS-CoV-2 n'est pas un virus manipulé à dessein."

À la suite de la révélation sur son courriel de février, le Dr Anderson a doublé la mise et défendu sa lettre dans Nature, en tweetant : "Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons sérieusement envisagé la possibilité d'une fuite de laboratoire. Cependant, de nouvelles données importantes, des analyses approfondies et de nombreuses discussions ont conduit aux conclusions de notre article. Ce que montre l'email, est un exemple clair du processus scientifique."



Toutefois le Dr Fauci considère à présent que le virus aurait pu être fabriqué en laboratoire et ne peut garantir que les fonds étatsuniens du NIAID et du NIH finançant le laboratoire P4 de Wuhan n'ont pas participé à des recherches sur les gains de fonction sur les Coronavirus. C'est sans doute cela aussi le processus scientifique, savoir se remettre en cause en permanence.