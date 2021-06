Au nom du variant Delta, le gouvernement australien va rendre obligatoire la vaccination pour les soignants des maisons de repos pour personnes âgées et des personnes travaillant dans les lieux de quarantaine (Daily Mail)

Les vaccins vont devenir OBLIGATOIRES pour des milliers d'Australiens et les vaccins vont être ouverts aux moins de 40 ans, alors que Scott Morrison cherche à intensifier la mise en œuvre de la vaccination dans le pays au milieu d'une nouvelle épidémie de Covid.

Article originel : Vaccines to be made MANDATORY for thousands of Australians and jabs to be opened up to under-40s as Scott Morrison seeks to escalate nation's slow rollout in midst of fresh Covid outbreak

Daily Mail