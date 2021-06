Au nom du variant Delta, le Pr. Delfraissy propose de vacciner obligatoirement les soignants, le gouvernement français étudierait cette possibilité

Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a déclaré que pour éviter une éventuelle quatrième vague de Covid-19 à la rentrée, il faudrait rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, une mesure qui serait actuellement à l'étude par le gouvernement. Une mesure en voie d'être prise par le gouvernement australien pour lutter contre la menace du vartiant delta.

- Au nom du variant Delta, le gouvernement australien va rendre obligatoire la vaccination pour les soignants des maisons de repos pour personnes âgées et des personnes travaillant dans les lieux de quarantaine (Daily Mail)

Rappelons également que dans le Lancet, en avril 2021, le même Delfraissy craignait l'échappement immunitaire face à un nouveau variant rendant la stratégie vaccinale caduque pour la collectivité.

""L’arrivée rapide des variants du SRAS-CoV-2 tels que les variants identifiés pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil suggère un échappement immunitaire dit naturel. En outre, la dynamique de l’immunité collective naturelle ou vaccinale dans les régions où ces variants ont émergé pourrait avoir exercé une pression substantielle sur l’écosystème viral, facilitant l’émergence d’un variant avec une transmissibilité accrue. Si un échappement immunitaire important se produit, les vaccins actuels offriront probablement encore un certain bénéfice aux individus. Au niveau de la population, cependant, ils pourraient induire une sélection virale et une fuite, rendant de plus en plus éloignée la perspective d’obtenir une immunité collective. Ce changeur de jeu virologique a de nombreuses conséquences, non seulement pour les vaccins et les traitements, mais aussi pour les stratégies de prévention et de contrôle. La fin tant attendue de cette crise sanitaire mondiale pourrait être continuellement reportée, car de nouveaux variants émergent et l’échappement immunitaire réduit l’efficacité de la vaccination à court et moyen terme… »"



La vaccination de masse prônée par les autorités politico-technocratico-sanitaires va-t-elle induire une sélection virale au niveau de la population avec un échappement immunitaire général poussant à une répétition d'injections vaccinales sans répit et in fine sans effet sur la pandémie qu'elle autogénérera ? Le mythe de sisyphe ? Les décideurs en ont-ils déjà pris conscience en toute connaissance de cause ?

- Vaccins insuffisamment efficaces, des experts prônent un nouveau contrat social avec double masquage, vaccins de seconde génération et restrictions sanitaires maximales pour tous

- Vaccins contre la COVID-19 : doit-on s'inquiéter du risque de maladie aggravée chez les personnes vaccinées ? (Vidal.fr)

- Une étude montre que les anticorps diminuent moins de 3 mois après la 2e dose de vaccin contre le coronavirus (Radioj.fr

- Les vaccins ouvrent-ils la voie à la prochaine pandémie ?

A suivre...