Covid-19. Avec l'aval des autorités sanitaires, des responsables de services de soins intensifs ont-ils menti sur le taux d'occupation de leurs lits pour toucher plus de subventions de l'Etat ? (B.Z)

Parce que : Depuis novembre 2020, les cliniques ne reçoivent des indemnités que si les unités de soins intensifs d’un district sont utilisées à plus de 75 % de leurs capacités (et l’incidence dans la région est supérieure à 50) - l’occupation déclarée est donc extrêmement élevée.

« Après avoir observé l’IRK, le nombre de cas dans les unités de soins intensifs s’est parfois relâché. Toutefois, la proportion de lits libres et exploitables est restée faible dans l’ensemble. "Et :" Les données déclarées ne sont donc plus adaptées à une évaluation de la situation."

MAIS : Le gouvernement fédéral a fondé ses décisions sur les chiffres rapportés par l’association médicale de soins intensifs DIVI. Pendant plus d’un an, ces chiffres ont servi de justification au gouvernement fédéral pour imposer de nouvelles interdictions de communiquer et de nouveaux couvre-feux et pour fermer des écoles pendant des mois.