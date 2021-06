Covid-19. Epidémie aux Seychelles : Le pays le plus vacciné au monde étend indéfiniment ses restrictions (Lockdown Sceptics)

Epidémie aux Seychelles : Le pays le plus vacciné au monde étend indéfiniment ses restrictions

Par Will Johnson

Lockdown Sceptics, 25.06.21

Dans un développement troublant et inquiétant, les Seychelles, l’un des pays les plus vaccinés au monde, ont annoncé aujourd’hui qu’elles étendaient les restrictions pour une période indéterminée, les infections demeurent toujours élebées. Bloomberg a l’info.



Les Seychelles ont étendu indéfiniment les restrictions imposées aux déplacements et aux rassemblements alors que le pays le plus vacciné au monde lutte contre un nombre élevé et persistant d’infections à coronavirus. L’archipel de l’océan Indien bordé de palmiers a connu un grand nombre d’infections depuis début mai, même si 70% d’entre elles 98.000 personnes sont entièrement vaccinées avec des vaccins Sinopharm ou AstraZeneca Plc. Il s’était empressé de mener une campagne de vaccination et de rouvrir le tourisme, moteur de son économie

Compte tenu de la persistance de la transmission communautaire de la COVID-19, du nombre croissant de décès, de la confirmation de la présence de variants circulant dans la population, l’Autorité de santé publique renforce les mesures de santé publique et sociales en place,» a déclaré le ministère de la Santé dans une déclaration vendredi. Les bars, casinos et magasins doivent fermer à 19 heures, les événements tels que les célébrations de mariage sont interdits et les rassemblements de plus de quatre personnes, à moins que ce soit pour le travail, sont interdits à l’intérieur et à l’extérieur. « Ces mesures demeureront en vigueur et ne pourront être assouplies que lorsque l’épidémie sera mieux maîtrisée », a déclaré le ministère.

Il est juste de dire que AstraZeneca et Sinopharm ne se sont pas montrés eux-mêmes pour être les vaccins les plus efficaces comparés à ceux à base d’ARNm. Mais même ainsi, ce n’est pas un développement encourageant – et il est déprimant que le pays persiste avec une stratégie de confinement qui a manifestement été inefficace. Lisez l’article de Bloomberg ici.