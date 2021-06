Covid-19. La France vaccinera les plus de 12 ans dès le 15 juin, la propagande médiatique repart de plus belle : "Vaccinez vos enfants !"

Souvenez-vous, le 3.01.21, nous écrivions : Les Français majoritairement opposés à la vaccination vont-ils changer d'avis sous le poids de la propagande médiatique ?

En effet, les Français étaient près de 60% réfractaires à la vaccination contre la Covid selon un sondage Odoxa. Mais lorsque Macron a changé de stratégie début janvier 2021 pour bien commencer l'année et a annoncé une accélération de la vaccination en France contre la Covid, le rouleau compresseur médiatique a été de sortie et les Français se sont enfin résolus au bon sens près de chez eux. 64% des Français était favorable à la vaccination à la mi-mars. La proportion s'était donc inversée comme les autorités politiques et sanitaires le souhaitaient.



Il est probable qu'il en soit de même pour la vaccination des enfants contre la Covid, dont les parents semblent actuellement en grande partie réfractaires à cette éventualité. Il est fort envisageable que le cerveau disponible des parents puisse être grandement sensibilisé à l'information pro-vaccinale qui va déferler prochainement entre leurs oreilles 24h/24. En route, mauvaises troupes ! Et attendez-vous à ce qu'ils mettent le paquet pour vous convaincre du bien fondé d'un vaccin contre une maladie qui ne fait quasiment pas de victimes chez les enfants.



En voici un exemple parmi d'autres :



- Jt France 2 de 20h, 2.06.21

Covid-19 : la vaccination des plus de 12 ans ouverte dès le 15 juin

La vaccination des mineurs de plus de 12 ans va pouvoir débuter le 15 juin prochain, a annoncé Emmanuel Macron, mercredi 2 juin. Les jeunes sont moins frappés par des formes graves de l'épidémie, mais il sera selon les scientifiques difficile de se débarrasser du Covid-19 sans les vacciner.